Η Meta αλλάζει το μοντέλο «πληρώνεις ή συμφωνείς»

Η Meta συμφώνησε να κάνει αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο «πληρώνεις ή συμφωνείς» στην ΕΕ, επιδιώκοντας να καταλήξει σε συμφωνία που θα αποτρέπει περαιτέρω κανονιστικά πρόστιμα, σε μια περίοδο που ο κανονισμός της ΕΕ για τον ψηφιακό τομέα προκαλεί την οργή των αμερικανικών αρχών.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ο γίγαντας των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης προσφέρει στους χρήστες μια εναλλακτική επιλογή υπηρεσιών Facebook και Instagram που θα τους δείχνει λιγότερο εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Η προσφορά έρχεται μετά από έρευνα της ΕΕ για την πολιτική της Meta που απαιτεί από τους χρήστες είτε να συναινέσουν στην παρακολούθηση των δεδομένων τους είτε να πληρώσουν για μια υπηρεσία χωρίς διαφημίσεις.

Οι Financial Times ανέφεραν ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι θα επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των μερών τον Οκτώβριο.

Η Επιτροπή είχε ήδη επιβάλει πρόστιμο 200 εκατ. ευρώ στη Meta τον Απρίλιο, μετά τα αρχικά της ευρήματα, δίνοντας εντολή στον Όμιλο να αλλάξει το μοντέλο του. Εάν η εταιρεία δεν συμμορφωνόταν, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ημερήσιες κυρώσεις. Αυτές μπορούν να κλιμακωθούν με την πάροδο του χρόνου και να φτάσουν έως και το 5% των μέσων ημερήσιων εσόδων παγκοσμίως.