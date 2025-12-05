Πρόστιμο 120 εκατ. στο X του Ελον Μασκ

Το κοινωνικό δίκτυο X του Ελον Μασκ δέχτηκε πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ, χαμηλότερο από το αναμενόμενο, για παραβίαση του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαχείριση περιεχομένου. Η απόφαση αναμένεται να οξύνει περαιτέρω τις εντάσεις με τον Λευκό Οίκο γύρω από την ελευθερία λόγου και τη ρύθμιση της τεχνολογίας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, στην πρώτη ποινή που επιβλήθηκε στο πλαίσιο του Digital Services Act, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε ότι το επί πληρωμή μπλε σήμα της X παραπλάνησε τους χρήστες, ότι η πλατφόρμα εμπόδισε την πρόσβαση ερευνητών σε δεδομένα και ότι δεν δημιούργησε σωστά ένα αποθετήριο διαφημίσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Το πρόστιμο δεν βασίστηκε στα έσοδα της εκτεταμένης ιδιωτικής επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του Μασκ σε τομείς όπως το διάστημα, οι υποδομές και η νευροεπιστήμη, τα οποία οι ρυθμιστικές αρχές είχαν εξετάσει ως πιθανό σημείο αναφοράς.

Το πρόστιμο αποτελεί ένα ελάχιστο μέρος της περιουσίας των 467 δισ. δολαρίων του Μασκ και επιβλήθηκε έπειτα από μήνες έντονης πίεσης από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα επιτεθεί στα βαριά πρόστιμα της ΕΕ και στις προσπάθειές της να ρυθμίσει αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Παρά το σχετικά μικρό ύψος της ποινής, η αντιπαράθεση αποκαλύπτει ένα βαθύ ρήγμα γύρω από την ψηφιακή κυριαρχία και τον ορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως η ελευθερία λόγου και η ιδιωτικότητα στην ψηφιακή εποχή.

«Η ΕΕ θα έπρεπε να στηρίζει την ελευθερία λόγου, όχι να επιτίθεται σε αμερικανικές εταιρείες για ανοησίες», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος JD Vance σε ανάρτησή του στο X πριν από την ανακοίνωση του προστίμου.

Αν και η έρευνα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2023, απέκτησε μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα καθώς ο Μασκ στήριζε την προεκλογική καμπάνια του Τραμπ και λειτουργούσε ως στενός σύμβουλός του, ηγούμενος για αρκετούς μήνες του υπουργείου Αποδοτικότητας της κυβέρνησης στις αρχές της τρέχουσας θητείας του προέδρου.

«Αυτή ήταν η πρώτη απόφαση για μη συμμόρφωση» βάσει του DSA και το προηγούμενο αυτό θα επιταχύνει μελλοντικές έρευνες, ανέφερε η Ευρωπαία επίτροπος Ψηφιακής Πολιτικής Χένα Βίρκουνεν. «Χρειάστηκε χρόνος επειδή οι ομάδες μας ήθελαν να εξασφαλίσουν στέρεη νομική βάση».

Το X έχει 60 ημέρες για να παρουσιάσει λύσεις και 90 ημέρες για να εφαρμόσει τις αλλαγές, διαφορετικά ενδέχεται να δεχτεί επιπλέον πρόστιμα, σύμφωνα με αξιωματούχο της Επιτροπής.