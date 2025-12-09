Σε έκτακτη ανάγκη η Λιθουανία: Αερόστατα του Λουκασένκο κλείνουν αεροδρόμια

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η χώρα κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκη μετά την «εισβολή» εκατοντάδων αερόστατων από τη Λευκορωσία. Εκλεισαν αεροδρόμια και θεωρούνται μέρος υβριδικής επίθεσης κατά του ΝΑΤΟικού κράτους.

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 15:01

Η Λιθουανία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αφού εκατοντάδες αερόστατα λαθρεμπόρων από τη γειτονική Λευκορωσία ανάγκασαν τα αεροδρόμιά της να κλείσουν επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες και απείλησαν την εθνική ασφάλεια.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η κίνηση της κυβέρνησης σήμερα Τρίτη έρχεται μετά από πολλαπλές εκκλήσεις προς την ΕΕ έτσι ώστε να λάβει περισσότερα μέτρα κατά αυτού που χαρακτήρισε ως το τελευταίο στάδιο του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας και της Λευκορωσίας κατά των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Τα αερόστατα χρησιμοποιούνται από λαθρέμπορους για να μεταφέρουν λαθραία προϊόντα, όπως τσιγάρα, στη Λιθουανία. Το αεροδρόμιο του Βίλνιους παρέμεινε κλειστό για 60 ώρες τις τελευταίες εβδομάδες, επηρεάζοντας περισσότερες από 350 πτήσεις και 50.000 επιβάτες. Το αεροδρόμιο της πόλης Κάουνας αναγκάστηκε επίσης να κλείσει αρκετές φορές.

«Για την καταπολέμηση της υβριδικής επίθεσης της Λευκορωσίας, πρέπει να λάβουμε τα αυστηρότερα μέτρα και να υπερασπιστούμε τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από αυτή την επίθεση. Το κοινό δεν θα υποστεί καμία ταλαιπωρία λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης», δήλωσε η πρωθυπουργός Inga Ruginienė.

Η Λευκορωσία, στενός πολιτικός και στρατιωτικός σύμμαχος της Ρωσίας, αρνήθηκε κάθε ευθύνη.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει στο στρατό να εμπλακεί περισσότερο στην αντιμετώπιση της απειλής των αερόστατων και θα διευκολύνει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

