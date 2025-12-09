«Υπερπλεόνασμα» στην αγορά πετρελαίου βλέπει η Trafigura για το 2026

Η αγορά πετρελαίου είναι αντιμέτωπη με «υπερπλεόνασμα» προσφοράς το επόμενο έτος, καθώς η μεγάλη αύξηση της παραγωγής δεν μπορεί να καλυφθεί από την αδύναμη παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε ένας από τους μεγαλύτερους οίκους εμπορευμάτων στον κόσμο.

Ο Σαάντ Ραχίμ, επικεφαλής οικονομολόγος της Trafigura, δήλωσε την Τρίτη ότι οι νέες γεωτρήσεις και η επιβράδυνση τoυ ρυθμού αύξησης της ζήτησης αναμένεται να επιβαρύνουν περαιτέρω τις ήδη πιεσμένες τιμές του αργού πετρελαίου το επόμενο έτος.

«Είτε πρόκειται για πλεόνασμα είτε για υπερπλεόνασμα, είναι δύσκολο να ξεφύγουμε από αυτό», δήλωσε ο Ραχίμ, μιλώντας στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Το Brent έχει υποχωρήσει κατά 16% φέτος, οδεύοντας προς τη χειρότερη χρονιά του από το 2020. Οι τιμές αναμένεται να πιεστούν ακόμη περισσότερο από μεγάλα έργα που θα τεθούν σε λειτουργία το επόμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στη Βραζιλία και τη Γουιάνα.

Η ζήτηση από την Κίνα, τον μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, αναμένεται να αυξηθεί πιο αργά το επόμενο έτος λόγω του τεράστιου στόλου ηλεκτρικών οχημάτων της, ο οποίος έχει μειώσει απότομα τη ζήτηση για βενζίνη. Οι χαμηλές τιμές φέτος ώθησαν την Κίνα να αγοράσει περισσότερο αργό για να γεμίσει το στρατηγικό της απόθεμα.

«Η Κίνα πρέπει να συνεχίσει να αγοράζει με αυτόν τον ρυθμό, ώστε αυτό το υπερπλεόνασμα να μην εμφανιστεί ακόμη νωρίτερα», πρόσθεσε ο Ραχίμ.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει επίσης προσπαθήσει να διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου χαμηλά, και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευτεί για γεωτρήσεις σε μια προσπάθεια αύξησης της αμερικανικής παραγωγής.

Η Trafigura ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 2,7 δισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος που έληξε τον Σεπτέμβριο, ελαφρώς χαμηλότερα από τα 2,8 δισ. δολάρια της προηγούμενης χρονιάς.

Ο τομέας εμπορίας μη σιδηρούχων μετάλλων της εταιρείας σημείωσε ιστορικό ρεκόρ, εν μέρει λόγω των κερδών που προέκυψαν από τη μεταφορά χαλκού στις ΗΠΑ, εν μέσω των αναταράξεων που προκάλεσαν οι ασταθείς δασμολογικοί κανόνες, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.