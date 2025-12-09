Pfizer: Δίνει $2 δισ. για αγορά κινεζικού χαπιού κατά της παχυσαρκίας

Συμφωνία αδειοδότησης ύψους 2,1 δισ. δολαρίων με την Yao Pharma για την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση χαπιού για την παχυσαρκία συνήψε η Pfizer, ενισχύοντας το πλασάρισμά της στο πεδίο των φαρμάκων για την απώλεια βάρους.

Η Pfizer θα δώσει προκαταβολή 150 εκατομμυρίων δολαρίων στην Yao Pharma, θυγατρική της κινεζικής φαρμακοβιομηχανίας Shanghai Fosun. Η Yao Pharma πιθανώς θα λάβει έως και 1,94 δισ. δολάρια σε πληρωμές-σταθμούς, μαζί με κλιμακωτά δικαιώματα επί των πωλήσεων, εφόσον εγκριθεί το φάρμακο.

Το φάρμακο της Yao Pharma δρα στοχεύοντας την ορμόνη του εντέρου GLP-1, όπως κάνει και η Novo Nordisk με την επιτυχημένη ένεση απώλειας βάρους Wegovy. Αλλά το χάπι βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστούν αρκετά χρόνια μέχρι να φτάσει στους ασθενείς.

Η συμφωνία θα βοηθήσει την Pfizer να ενισχύσει και να διαφοροποιήσει την φαρμακευτική αγορά για την παχυσαρκία μετά από σειρά αποτυχιών, όπως οι αποφάσεις της να καταργήσει δύο διαφορετικά χάπια τα τελευταία δύο χρόνια. Η αμερικανική εταιρεία ενίσχυσε τις προοπτικές της σ' ένα πεδίο έντονου ανταγωνισμού, με την εξαγορά της εταιρείας βιοτεχνολογίας κατά της παχυσαρκίας Metsera τον περασμένο μήνα έναντι 10 δισ. δολαρίων, μετά από σκληρό πόλεμο προσφορών με τη δανέζικη Novo Nordisk.

«Προσβλέπουμε στη συνεισφορά της εμπειρογνωμοσύνης και των πόρων μας για τη συνέχιση της ανάπτυξης του ερευνητικού μορίου GLP-1, το οποίο συμπληρώνει και ενισχύει το αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο νέων υποψηφίων φαρμάκων για τη θεραπεία της παχυσαρκίας και των συναφών ασθενειών», δήλωσε ο Chris Boshoff, επιστημονικός διευθυντής της Pfizer.

Σύμφωνα με τους όρους, η Yao Pharma θα διεξαγάγει κλινική δοκιμή για το φάρμακό της, ενώ η Pfizer θα αναλάβει τον έλεγχο της μεταγενέστερης ανάπτυξης. Η Pfizer επίσης θα διεξαγάγει μελέτες που θα συνδυάζουν τη θεραπεία της Yao Pharma με το δικό της φάρμακο που στοχεύει τον υποδοχέα εντερικής ορμόνης που ονομάζεται GIP, που βρίσκεται επί του παρόντος σε ενδιάμεσο στάδιο ανάπτυξης.

Αυτός ο συνδυασμός δεν είναι καινούργιος. Η ένεση απώλειας βάρους Zepbound της Eli Lilly και το φάρμακο για τον διαβήτη Mounjaro χρησιμοποιούν διπλή προσέγγιση στοχεύοντας τόσο το GLP-1 όσο και το GIP.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά των φαρμάκων για την απώλεια βάρους θα μπορούσε να φτάσει τα 100 δισ, δολάρια μέχρι τη δεκαετία του 2030.