Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε σειρά βομβαρδισμών κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο αλλά και βορείως του ποταμού Λιτάνι, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (9/12). Σύμφωνα με σχετική επίσημη ισραηλινή ανακοίνωση, βομβαρδίστηκε στρατόπεδο εκπαίδευσης της «Δύναμης Ραντουάν» των καταδρομέων της οργάνωσης, στρατιωτικά κτίρια επιτελικού ενδιαφέροντος και εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones.

Το Ισραήλ επισημαίνει ότι η επιδρομή σχεδιάστηκε βάσει στοιχείων που συγκεντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν από τις μυστικές υπηρεσίες του στρατού, τονίζοντας ότι δεν έχουν εκδοθεί πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας προς τους κατοίκους του βορείου Ισραήλ από την υπηρεσία πολιτικής άμυνας.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ -κατά πάγια τακτική της- δεν επιβεβαιώνει λεπτομέρειες σχετικές με τις εγκαταστάσεις της, που φέρονται να έχουν πληγεί. Ωστόσο, έγκυρα λιβανικά μέσα μεταδίδουν ότι βομβαρδίστηκαν τουλάχιστον έξι σημεία στην κωμόπολη Ίκλιμ Αλ-Τουφάχ της επαρχίας Ναμπατίγιε, προσθέτοντας ότι σοβαρές υλικές ζημιές υπέστη σχολικό συγκρότημα στη γειτονική κοινότητα Τζμπάα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πληροφορία ότι χερσαίες ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν αργά χθες το βράδυ (8/12) στην κωμόπολη Χιάμ της μεθορίου, ανατινάσσοντας οικήματα στη συνοικία Ουάντι Αλ-Σαφίρ στα νότια περίχωρα της κωμόπολης και στη συνέχεια επέστρεψαν στο ισραηλινό έδαφος. Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει τις πληροφορίες.

Διπλωματικές προσπάθειες για μείωση της έντασης

Η πρόσφατη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά της Χεζμπολάχ αποτελεί το αποκορύφωμα μιας σταθερά κλιμακούμενης όξυνσης του λιβανικού μετώπου, καθιστώντας ολοένα πιο εύθραυστη τη συμφωνία εκεχειρίας που είχε υπογραφεί στις 27 Νοεμβρίου 2024, ενώ η λιβανική οργάνωση δηλώνει απρόθυμη να παραδώσει τον οπλισμό της στον τακτικό λιβανικό στρατό, όπως ορίζει η συμφωνία.

Παρά τις επίμονες πιέσεις της Αμερικανίδας ειδικής απεσταλμένης στον Λίβανο Μόργκαν Ορτάγκους, η οποία κατάφερε να φέρει για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της λιβανικής και ισραηλινής κυβέρνησης στη Νακούρα, που αποτελεί έδρα της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, και να «κλειδώσει» μια δεύτερη διμερή συνάντηση προσεχώς με θέμα την προοπτική μελλοντικών ενεργειακών συμπράξεων Ισραήλ-Λιβάνου, εντέλει οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών αποδεικνύουν πόσο δύσκολο αποδεικνύεται ένα τέτοιο εγχείρημα επί του πεδίου.

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE