Συρία: Οβίδες άγνωστης προέλευσης έπεσαν κοντά σε στρατιωτικό αεροδρόμιο

Η βάση Μεζά βρίσκεται στον δρόμο που οδηγεί σε νότιες περιοχές της χώρας οι οποίες αναμένεται να αποτελέσουν αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο πλαίσιο μελλοντικού συμφώνου με το Ισραήλ. Διαψεύδει η Δαμασκός ότι υπήρξε συμβάν.

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 20:16

Οβίδες άγνωστης προέλευσης έπεσαν κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Μεζά της Δαμασκού, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Αλ Εχμπαρίγια.

Λίγο νωρίτερα, το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA ανέφερε ότι ακούστηκε μια έκρηξη στην περιοχή της Δαμασκού και ότι διεξάγονται έρευνες.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε τον Νοέμβριο ότι η Ουάσιγκτον σχεδίαζε να τοποθετήσει στρατιώτες σε μια αεροπορική βάση στη συριακή πρωτεύουσα για να βοηθήσουν στην υλοποίηση της ειρηνευτικής συμφωνίας που προωθούν οι ΗΠΑ μεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Η αεροπορική βάση βρίσκεται πάνω στον δρόμο που οδηγεί σε περιοχές της νότιας Συρίας, οι οποίες αναμένεται να αποτελέσουν την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο πλαίσιο μελλοντικού συμφώνου μη επίθεσης.

Πηγή του συριακού υπουργείου Εξωτερικών διέψευσε το ρεπορτάζ, λέγοντας μόνο ότι είναι «λανθασμένο», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

