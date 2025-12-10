CEO Lucid: Υποχωρεί η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα σε ΗΠΑ και ΕΕ

Σαφή επιβράδυνση της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, βλέπει ο προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος της Lucid, Marc Winterhoff.

Μιλώντας συγκεκριμένα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Winterhoff είπε ότι η διακοπή των ομοσπονδιακών φορολογικών πιστώσεων ώθησε περαιτέρω προς τα κάτω τις αγορές ηλεκτρικών οχημάτων στο τρίτο τρίμηνο.

Ο CEO της Lucid αναφέρθηκε επίσης στις παραδόσεις των οχημάτων Gravity sport utility στην Ευρώπη, λέγοντας ότι αυτές θα ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2026, αν και η πρώτη παρτίδα των οχημάτων αυτών αναμένεται να φτάσει στην ήπειρο στα τέλη του έτους.

Καθώς η ελκυστικότητα των EV (ηλεκτρικά οχήματα) μειώνεται σε διάφορες χώρες, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι μετοχές της Lucid έχουν υποχωρήσει κατά 59% από την αρχή του χρόνου. Νωρίτερα επίσης αυτή την εβδομάδα, αναλυτές της Morgan Stanley υποβάθμισαν και τις μετοχές των Rivian Automotive και Tesla καθώς αναμένεται ότι η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα θα παραμείνει υποτονική και το 2026, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Παρόλα αυτά ο Winterhoff, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου όταν ο Peter Rawlinson αποχώρησε το αξίωμα τον Φεβρουάριο, δήλωσε ότι η Lucid βρίσκεται «σε καλό δρόμο» για να παράγει περίπου 18.000 ηλεκτρικά οχήματα φέτος, κάτι που θα συμφωνούσε με το κατώτατο όριο του εύρους των EV που είχε προβλέψει ότι θα παρήγαγε η εταιρεία εντός του 2025.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσουμε εκεί», είπε χαρακτηριστικά ο CEO.