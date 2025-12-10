Εγκρίθηκε η κοινωνική ασφάλιση στον προϋπολογισμό Γαλλίας

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το κοινοβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό για την κοινωνική ασφάλιση, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο νέας κυβερνητικής κρίσης παρά τις πολιτικές τριβές.

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 13:30

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση, με 247 ψήφους υπέρ, 234 κατά και 93 αποχές, ενέκρινε χθες, Τρίτη, το τμήμα του κρατικού προϋπολογισμού του 2026 για την κοινωνική ασφάλιση, απομακρύνοντας σημαντικά το ενδεχόμενο μίας νέας κυβερνητικής κρίσης στην Γαλλία. Και αυτό διότι τα έξοδα και οι δαπάνες της κοινωνικής ασφάλισης ήταν το τμήμα του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού που προκαλούσε μέχρι χθες τις μεγαλύτερες πολιτικές τριβές στην Γαλλία.

Με την εξέλιξη αυτή ενισχύεται, σύμφωνα με τους περισσότερους Γάλλους πολιτικούς αναλυτές, η θέση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί ο οποίος, χωρίς να διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, υιοθέτησε μία στρατηγική πολιτικών συμβιβασμών και πέτυχε την έγκριση του σχετικού νομοσχεδίου δια της κοινοβουλευτικής οδού και όχι μέσω προεδρικού διατάγματος.

Σε γενικές γραμμές υπέρ του νομοσχεδίου για την κοινωνική ασφάλιση τάχθηκε η πλειονότητα των βουλευτών των κομμάτων που στηρίζουν τον πρόεδρο Μακρόν καθώς και του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ενώ κατά τάχθηκαν ο ακροδεξιός «Εθνικός Συναγερμός» και το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία». Την οδό της αποχής επέλεξαν οι περισσότεροι κεντροδεξιοί και οικολόγοι βουλευτές καθώς και ένας αριθμός βουλευτών που ως τώρα στήριζαν τον Γάλλο πρόεδρο και τον πρωθυπουργό του.

«Αυτή η πλειοψηφία της ευθύνης δείχνει ότι ο συμβιβασμός δεν είναι απλώς ένα σύνθημα: Μας επιτρέπει να προχωρήσουμε προς το γενικό συμφέρον», έγραψε ο Γάλλος πρωθυπουργός στο κοινωνικό δίκτυο X.

Πολλοί από τους βουλευτές που υπερψήφισαν το τμήμα του κρατικού προϋπολογισμού για την κοινωνική ασφάλιση, αποτρέποντας την προοπτική μιας νέας πολιτικής κρίσης, δήλωσαν πως σημαντικές διατάξεις του δεν τους ικανοποιούν, σημειώνοντας ωστόσο ότι «ο ιδανικός προϋπολογισμός είναι ένας αδύνατος προϋπολογισμός» και ότι «ένας κακός προϋπολογισμός είναι καλύτερος από την απουσία προϋπολογισμού».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

