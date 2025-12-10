Μελόνι για μεταναστευτικό: Τα κέντρα στην Αλβανία θα λειτουργήσουν πάση θυσία

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι είναι ικανοποιημένη, θεωρεί ότι οι τελευταίες αποφάσεις των υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, όπως και η ψήφος που αναμένεται στο Ευρωκοινοβούλιο, πρόκειται να στηρίξουν την πολιτική της.

Η αναφορά, ειδικότερα, είναι για τα δύο κλειστά κέντρα για παράτυπους μετανάστες που η Ιταλία δημιούργησε πριν από δύο χρόνια στη βόρεια Αλβανία και τα οποία παραμένουν άδεια, λόγω αρνητικών δικαστικών ετυμηγοριών. Η αισιοδοξία της κυβέρνησης της Ρώμης στηρίζεται -κυρίως- στην απόφαση να δημιουργηθούν «return hubs», τα λεγόμενα «κέντρα επιστροφών» σε τρίτες χώρες.

«Τα κέντρα μας στην Αλβανία είναι και πάλι έτοιμα να λειτουργήσουν, ακριβώς με τον τρόπο για τον οποίο σχεδιάστηκαν. Ως χώροι υποχρεωτικής παραμονής για όσους προσπαθούν να φτάσουν στη χώρα μας, αλλά και, ακριβώς, ως return hubs, όπως αναφέρεται στους κανονισμούς που εγκρίναμε», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι.

«Νιώθουμε εξαιρετική ικανοποίηση και είμαστε βέβαιοι ότι η σύγχυση που υπήρχε μέχρι σήμερα, σε νομικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών πρόκειται να ξεπερασθεί οριστικά», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο.

Αυτό που επιθυμεί, ουσιαστικά, η κυβέρνηση της Ρώμης είναι να μπορέσουν να λειτουργήσουν -το συντομότερο δυνατόν- τα δύο κλειστά κέντρα του Γκιαντέρ και του Σεντζίν, τόσο για την υποχρεωτική παραμονή μεταναστών που υποβάλλουν αίτηση ασύλου στις ιταλικές αρχές, όσο και ως δομές, στις οποίες θα μεταφέρονται οι προς απέλαση μετανάστες.

«Τα κέντρα στην Αλβανία θα λειτουργήσουν»

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η όλη αισιοδοξία της Ιταλίδας πρωθυπουργού και των συνεργατών της οφείλεται και στο ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο συντάχθηκε, για πρώτη φορά, κατάλογος «ασφαλών χωρών προέλευσης των μεταναστών». Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται το Μπαγκλαντές και κυρίως η Αίγυπτος, η οποία στο παρελθόν είχε θεωρηθεί από Ιταλούς δικαστές μη ασφαλής χώρα.

Πολλοί αναλυτές, στο μεταξύ, υπενθυμίζουν ότι η Ιταλία έχει αποφασίσει να διαθέσει για τα δύο κλειστά κέντρα της Αλβανίας 670 εκατομμύρια ευρώ, σε διάστημα πέντε ετών. Την ίδια ώρα, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026, ο οποίος εγκρίνεται αυτές τις ημέρες στο κοινοβούλιο της Ρώμης, περιορίζει αυστηρά τα κονδύλια για τη δημόσια υγεία και την παιδεία.

Η Τζόρτζια Μελόνι, όμως, θέλει να αποδείξει στους ψηφοφόρους της ότι είναι σε θέση να κερδίσει την ιδεολογική αυτή μάχη.

«Εγγυώμαι ότι τα κέντρα που φτιάξαμε στην Αλβανία θα λειτουργήσουν, πάση θυσία», τόνισε επανειλημμένα η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Έως τώρα, έχουν μεταφερθεί στις δύο αυτές δομές περίπου 120 μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

Η κυβερνητική συμμαχία της Λέγκα, των Αδελφών της Ιταλίας και της Φόρτσα Ιτάλια, όμως, επιμένει πως όταν αρθούν τα διάφορα νομικά εμπόδια, στην αντίπερα όχθη της Αδριατικής το ιταλικό πολεμικό ναυτικό θα μεταφέρει, κάθε μήνα, τουλάχιστον τρεις χιλιάδες ανθρώπους.

Deutsce Welle