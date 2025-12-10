Μπαρντελά: Δεν χρειάζομαι έναν μεγάλο αδελφό όπως ο Τραμπ

Ο αρχηγός της Εθνικής Συσπείρωσης Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να διαμορφώσει το πολιτικό μέλλον της Γαλλίας, καθώς το ακροδεξιό κόμμα του στοχεύει στην προεδρία το 2027.

«Είμαι Γάλλος, επομένως δεν είμαι ευχαριστημένος με την υποτέλεια, και δεν χρειάζομαι έναν μεγάλο αδελφό όπως τον Τραμπ για να αποφασίσω για την τύχη της χώρας μου», δήλωσε σε συνέντευξή του στη The Telegraph, η οποία δημοσιεύθηκε αργά την Τρίτη.

Η ανησυχία για πιθανή αμερικανική ανάμειξη στην ευρωπαϊκή ακροδεξιά πολιτική έχει αυξηθεί μετά τη δημοσίευση, την περασμένη εβδομάδα, της Εθνικής Στρατηγικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, στην οποία η Ουάσιγκτον τάσσεται υπέρ της «καλλιέργειας αντίστασης» στην Ευρώπη για την ενίσχυση των εθνικιστικών κομμάτων.

Όπως μεταδίδει το Politico, ο Μπαρντελά συμφωνεί σε γενικές γραμμές με την αντιμεταναστευτική ατζέντα του Τραμπ, όπως περιγράφεται στη στρατηγική, αλλά παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στην άμεση αμερικανική ανάμειξη σε μια χώρα όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τραμπ είναι πολύ αντιδημοφιλής. Η Εθνική Συσπείρωση δεν ευθυγραμμίζεται άμεσα με τους Ρεπουμπλικάνους των ΗΠΑ, όπως κάνει η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Σε συνέντευξή του στο podcast Political Thinking του BBC, ο Μπαρντελά είπε ότι «σε μεγάλο βαθμό συμμερίζεται την εκτίμηση [του Τραμπ]». «Είναι αλήθεια ότι η μαζική μετανάστευση και η χαλαρότητα των ηγετών μας … διαταράσσουν σήμερα την ισορροπία δυνάμεων των ευρωπαϊκών κοινωνιών», ανέφερε ο Μπαρντελά.

Η συνέντευξη του Μπαρντελά δόθηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στο Λονδίνο, όπου συναντήθηκε με τον ηγέτη του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος κάποτε είχε συνδέσει το κόμμα του Μπαρντελά με «προκαταλήψεις και αντισημιτισμό».

«Πιστεύω ότι ο Φάρατζ θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός», είπε ο Μπαρντελά στη Telegraph, επαινώντας τον ως «έναν μεγάλο πατριώτη που πάντα υπερασπίστηκε τα συμφέροντα της Βρετανίας και του βρετανικού λαού»