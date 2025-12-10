#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι εισαγγελείς κατηγορούν τους ιδιοκτήτες της αμερικανικής εταιρείας επενδύσεων για χρηματοδότηση των στρατιωτικών δυνάμεων της Ουκρανίας, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Kommersant: Να κατασχεθούν assets της NCH Capital στη Ρωσία ζήτησαν εισαγγελείς

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 16:40

Ρώσοι εισαγγελείς ζήτησαν από δικαστήριο της Μόσχας την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της αμερικανικής ιδιωτικής εταιρείας επενδύσεων NCH Capital στην Ρωσία, κατηγορώντας τους ιδιοκτήτες της εταιρείας για χρηματοδότηση των στρατιωτικών δυνάμεων της Ουκρανίας, γράφει σήμερα η εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη δικαστικά έγγραφα.

Η NCH Capital δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Οι εισαγγελείς κατέθεσαν αγωγή στις 9 Δεκεμβρίου κατά της εταιρείας NCH Capital, όπως επίσης και εναντίον των ιδρυτών της Τζώρτζ Ρορ που είναι πολίτης των ΗΠΑ και Μόρις Ταμπασίνικ που είναι πολίτης της Αυστρίας. Οι Ρορ και Ταμπασίνικ ίδρυσαν την NCH το 1993.

Η AgroTerra, μία από τις 20 μεγαλύτερες εταιρείες γεωργικής εκμετάλλευσης της Ρωσίας, ιδιοκτησίας της NCH Capital, τέθηκε υπό προσωρινή κρατική διαχείριση με διάταγμα του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν τον Απρίλιο του 2024.

Η εφημερίδα Kommersant γράφει ότι τα περιουσιακά στοιχεία της AgroTerra σε επτά περιφέρειες στην κεντρική Ρωσία , αποτιμώντας στην αγωγή την αξία τους στα 73 δισεκατομμύρια ρούβλια (937,10 εκατομμύρια δολάρια. Η NCH Capital κατέχει επίσης αγροτικά περιουσιακά στοιχεία στην Ουκρανία, όπου είναι η πέμπτη μεγαλύτερη γαιοκτήτρια εταιρεία στη χώρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

