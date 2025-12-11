Ερυθραία: Ελεύθεροι 13 φυλακισμένοι που κρατούνταν επί 18 χρόνια χωρίς δίκη

Δεκατρείς άνθρωποι που κρατούνταν εδώ και 18 χρόνια στην Ερυθραία χωρίς να έχουν προσαχθεί σε δίκη, αφέθηκαν ελεύθεροι, ανακοίνωσε σήμερα μια μη κυβερνητική οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία ζητά την αποφυλάκιση περίπου 10.000 πολιτικών κρατουμένων.

Η Ερυθραία, μια από τις πιο εσωστρεφείς χώρες του κόσμου, κυβερνάται με σιδηρά πυγμή από το 1993, όταν απέκτησε την ανεξαρτησία της, από τον Ισάιας Αφουέρκι, 79 ετών. Δεν έχουν οργανωθεί ποτέ εκλογές και ο ΟΗΕ και πολλές ΜΚΟ την κατηγορούν για επαναλαμβανόμενες καταπατήσεις των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι αντιφρονούντες αυτής της χώρας των 3,5 εκατομμυρίων κατοίκων στο Κέρας της Αφρικής εξαφανίζονται στα γκούλαγκ. Πολίτες στρατολογούνται ισοβίως ή υποχρεώνονται σε καταναγκαστικά έργα στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής θητείας που παραπέμπει σε δουλεία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η ΜΚΟ Human Rights Concern-Eritrea (HRCE) χαιρέτισε σε ανακοίνωσή της την αποφυλάκιση των 13, μεταξύ των οποίων είναι πρώην αστυνομικοί και ένας παλιός αθλητής που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλοι τους κρατούνταν εδώ και 18 χρόνια, χωρίς να τους έχει ασκηθεί δίωξη, χωρίς να γίνει δίκη και χωρίς να έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο. Κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στη φυλακή Μάι Σερουάν, κοντά στην πρωτεύουσα Ασμάρα, «πολλοί τέθηκαν σε απομόνωση και βίωσαν συνθήκες που ισοδυναμούν με βασανιστήρια, όπως τη φυλάκιση σε μεταλλικά κοντέινερ, όπου οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από ακραία ζέστη μέχρι θανατηφόρο κρύο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την HRCE, παρά την απελευθέρωση αυτών των ανθρώπων «με μεγάλη καθυστέρηση», «η ευρύτερη κρίση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία δεν αλλάζει: παραμένουν φυλακισμένοι περισσότεροι από 10.000 πολιτικοί κρατούμενοι, δημοσιογράφοι, μέλη θρησκευτικών μειονοτήτων, στρατιώτες, φοιτητές και απλοί πολίτες». Η ΜΚΟ, καταγγέλλοντας τις «διαβόητα απάνθρωπες» συνθήκες κράτησης, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα, ιδίως την Αφρικανική Ένωση, τις ΗΠΑ και τον ΟΗΕ, «να εντείνουν την πίεση στην Ερυθραία ώστε να μπει τέλος στις σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εφαρμοστούν μηχανισμοί απόδοσης ευθυνών για τις παρελθούσες παραβιάσεις».

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο για τον αριθμό των πολιτικών κρατουμένων και τις συνθήκες κράτησής τους, ο υπουργός Πληροφοριών της Ερυθραίας Γιεμάν Γκεμπρεμέσκελ, δεν έδωσε κάποια απάντηση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ