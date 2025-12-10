#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο ΥΠΕΞ του Λιβάνου αρνήθηκε πρόσκληση να μεταβεί στο Ιράν

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 22:47

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Γιούσεφ Ράγκι αρνήθηκε σήμερα πρόσκληση του ομολόγου του να μεταβεί στο Ιράν, το οποίο στηρίζει την ισλαμιστική Χεζμπολάχ, και πρότεινε μια συνάντηση σε τρίτη χώρα.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου υφίσταται τεράστια πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, η οποία έχει αποδυναμωθεί από τον πόλεμο με το Ισραήλ, κι ενώ το Ιράν έχει εκδηλώσει την αντίθεσή του σε αυτό το μέτρο.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί είχε καλέσει τον Ράγκι να μεταβεί στην Τεχεράνη για να μιλήσουν για "τις διμερείς σχέσεις" όπως και τις "περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις", σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Απαντώντας στον Αραγτσί, ο Ράγκι "δήλωσε ότι δεν μπορούσα να δεχτώ την πρόσκλησή του να μεταβώ στην Τεχεράνη υπό τις παρούσες συνθήκες", ανακοίνωσε σήμερα ο Λιβανέζος υπουργός Εξωτερικών μέσω της πλατφόρμας Χ.

"Αυτό δεν σημαίνει άρνηση για την έναρξη διαλόγου, αλλά μάλλον ότι οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για αυτή την επίσκεψη", πρόσθεσε.

Πρότεινε στον ομόλογό του να συμφωνήσουν να συναντηθούν "σε τρίτη ουδέτερη χώρα", υπογραμμίζοντας ότι οι σχέσεις μεταξύ του Λιβάνου και του Ιράν θα πρέπει να βασίζονται στην αρχή της "μη ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις" κάθε χώρας.

Το Ιράν εξοπλίζει και χρηματοδοτεί την ισχυρή Χεζμπολάχ, η οποία πολέμησε με το Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Νοέμβριο του 2024.

Τον Αύγουστο, ο Λίβανος είχε δηλώσει σε έναν υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο, τον Αλί Λαριτζανί, που επισκεπτόταν τη Βηρυτό, την κατηγορηματική του άρνηση σε "οποιαδήποτε ανάμιξη" στις εσωτερικές του υποθέσεις, μετά τις επικρίσεις από την Τεχεράνη για την απόφαση της κυβέρνησης να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

Η Τεχεράνη καταγγέλλει τακτικά τα ισραηλινά πλήγματα που τη στοχεθετούν. Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, είχαν ζητήσει τον Νοέμβριο "εκδίκηση" για τη δολοφονία από το Ισραήλ στον Λίβανο του στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι.

