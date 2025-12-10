#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Porsche εξετάζει νέες περικοπές θέσεων εργασίας στη Γερμανία

Η γερμανική εταιρεία πολυτελών σπορ αυτοκινήτων ανέφερε ότι είναι απαραίτητες βελτιστοποιήσεις κόστους δεδομένων των «τεράστιων προκλήσεων» που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 18:56

Η Porsche ενδέχεται να περικόψει το 25% του προσωπικού της στη Γερμανία, σύμφωνα με εκπροσώπους των εργαζομένων, οι οποίοι συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση για ένα νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους.

Η εταιρεία «απειλούσε να μεταφέρει την ανάπτυξη και την παραγωγή σε χώρες με σημαντικά χαμηλότερους μισθούς», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής του συμβουλίου εργαζομένων, Ιμπραήμ Ασλάν. «Αυτό θέτει σε κίνδυνο μία στις τέσσερις θέσεις εργασίας στην Porsche» πρόσθεσε.

Η Porsche ανέφερε ότι «σημαντικές βελτιστοποιήσεις κόστους είναι απαραίτητες», δεδομένων των «τεράστιων προκλήσεων» που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Η εταιρεία είχε ανακοινώσει νωρίτερα φέτος ότι θα μειώσει 1.900 θέσεις εργασίας στη Γερμανία έως το 2029.

Ο κατασκευαστής σπορ αυτοκινήτων κατέγραψε ζημίες σχεδόν 1 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο.

