Η Pfizer περικόπτει εκατοντάδες θέσεις εργασίας στην Ελβετία στο πλαίσιο πολυετούς προγράμματος μείωσης κόστους, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία θα μειώσει το εργατικό δυναμικό της στη χώρα σε περίπου 70 άτομα μέχρι το τέλος του έτους, από 300, ανέφεραν οι ίδιες πηγές υπό τον όρο ανωνυμίας. Οι περικοπές ακολουθούν μια ευρύτερη υποβάθμιση της ελβετικής μονάδας της Pfizer.

Προ ημερών η Sabine Bruckner, επί χρόνια επικεφαλής της Pfizer στην Ελβετία, αντικαταστάθηκε από τη Rea Lal, η οποία πλέον ηγείται της επιχείρησης αλλά με μειωμένη εντολή, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Η Bruckner ανέλαβε νέα θέση στην εταιρεία.

Η Pfizer, με έδρα τη Νέα Υόρκη, προσπαθεί να χαράξει μια πορεία ανάπτυξης χρόνια μετά την πανδημία, υιοθετώντας πρόγραμμα περικοπής κόστους άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2027.

Η εταιρεία «απλοποιεί και αναπροσαρμόζει» τους πόρους της για να μειώσει την πολυπλοκότητα, δήλωσε εκπρόσωπός της σε ανακοίνωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι περικοπές στην Pfizer προστίθενται στη λίστα των φαρμακευτικών εταιρειών που μειώνουν το αποτύπωμά τους στην Ελβετία, της οποίας η μεγαλύτερη εξαγωγική βιομηχανία είναι τα φαρμακευτικά προϊόντα. Τον Νοέμβριο η Novartis ανακοίνωσε ότι θα περικόψει έως και 550 θέσεις εργασίας στη χώρα λόγω προώθησης του αυτοματισμού.

Η Ελβετία χάνει την αίγλη της για ορισμένες πολυεθνικές, καθώς άρχισε να εφαρμόζει νέο καθεστώς εταιρικής φορολόγησης.