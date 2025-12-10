Eurovision: Μποϊκοτάρει τη διοργάνωση και η Ισλανδία

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 19:50

Η Ισλανδία δεν θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision για το 2026, ανακοίνωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας RUV, αφού η διοργανώτρια αρχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης έδωσε την περασμένη εβδομάδα το πράσινο φως για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Η απόφαση να επιτραπεί στο Ισραήλ να λάβει μέρος στην επόμενη Eurovision, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη, είχε οδηγήσει προηγουμένως την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία να αποχωρήσουν ως ένδειξη διαμαρτυρίας, επικαλούμενες τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είναι σαφές από τον δημόσιο διάλογο σε αυτήν τη χώρα και την αντίδραση στην απόφαση της EBU την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα υπάρξει ούτε χαρά ούτε ειρήνη αναφορικά με τη συμμετοχή της RUV», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του δικτύου Στέφαν Έιρικσον σε μια ανακοίνωση.

Η Ισλανδία ήταν μεταξύ των χωρών που είχαν ζητήσει να διεξαχθεί ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Όμως, η EBU αποφάσισε να μην πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ, λέγοντας αντ’ αυτού πως εφαρμόζει νέους κανόνες για να αποθαρρύνει τις κυβερνήσεις να επηρεάζουν τον διαγωνισμό.

Η Ισλανδία δεν έχει ποτέ κερδίσει τον μουσικό διαγωνισμό, κατέλαβε, όμως, τη δεύτερη θέση το 1999 και το 2009. Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision χρονολογείται από το 1956 και τον παρακολουθούν περίπου 160 εκατομμύρια τηλεθεατές, σύμφωνα με την EBU.

