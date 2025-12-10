Πάουελ: Σαφής επιβράδυνση στην αγορά εργασίας

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια δεν είναι προκαθορισμένες, τόνισε ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας Τζερόμ Πάουελ.

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 21:52

Oι προοπτικές για την απασχόληση και τον πληθωρισμό «δεν έχουν αλλάξει σημαντικά» από την προηγούμενη συνεδρίαση, τόνισε ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η αγορά εργασίας παρουσιάζει σαφή επιβράδυνση, με χαμηλά επίπεδα απολύσεων και προσλήψεων, ενώ τα τελευταία στοιχεία έδειξαν άνοδο της ανεργίας και σημαντική μείωση των νέων θέσεων εργασίας.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά το πέρας της διήμερης συνεδρίασης, ο Πάουελ σημείωσε ότι ο πληθωρισμός παραμένει «κάπως αυξημένος», καθώς η άνοδος των τιμών αγαθών αντισταθμίζει τη συνεχιζόμενη αποπληθωριστική τάση στις υπηρεσίες. Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι, όπως είπε, είναι ανοδικοί για τον πληθωρισμό και καθοδικοί για την απασχόληση, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει πορεία χωρίς ρίσκο για τη νομισματική πολιτική».

Όπως μεταδίδει το Reuters, τόνισε ότι τα επιτόκια βρίσκονται πλέον «σε ένα εύλογα ουδέτερο εύρος», ενώ η Επιτροπή θεωρεί ότι τα διαθέσιμα αποθεματικά έχουν μειωθεί σε «επαρκή επίπεδα».

Οι πρόσφατες αγορές βραχυπρόθεσμων ομολόγων, όπως εξήγησε, αποσκοπούν αποκλειστικά στη διαχείριση αποθεματικών και πιθανότατα θα παραμείνουν αυξημένες για μερικούς μήνες ακόμη.

Ο Πάουελ επανέλαβε ότι δεν υπάρχει «προκαθορισμένη πορεία» όσον αφορά τα επιτόκια και πως οι αποφάσεις θα λαμβάνονται «συνάντηση με συνάντηση».

