Βολιβία: Συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος Λουίς Άρσε

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Άρσε συνελήφθη στο πλαίσιο μιας έρευνας για υπεξαίρεση την εποχή που ήταν υπουργός Οικονομικών του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες.

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 22:11

Ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε, ο οποίος αποχώρησε από το αξίωμα τον περασμένο μήνα, συνελήφθη σήμερα, ανέφερε ένα πρώην μέλος του υπουργικού συμβουλίου του.

Ο Άρσε ενδέχεται να έχει μεταφερθεί σε μια φυλακή έξω από τη Λα Πας, είπε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της στην πλατφόρμα Χ η πρώην υπουργός Προεδρίας, Μαρία Νέλα Πράδα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Άρσε συνελήφθη στο πλαίσιο μιας έρευνας για υπεξαίρεση την εποχή που ήταν υπουργός Οικονομικών του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

