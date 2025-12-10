Η Ουκρανία παρέδωσε στις ΗΠΑ αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο

Η Ουκρανία έστειλε αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο ειρήνης στην Ουάσιγκτον καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες, σύμφωνα με πηγή του Bloomberg.

Η πρόταση της Ουκρανίας στάλθηκε ενώ ο Τραμπ συζητούσε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς την Τετάρτη.

Μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων έχει προκύψει ένα έγγραφο το οποίο βρίσκεται πιο κοντά στις θέσεις του Κιέβου, αλλά υπάρχουν αρκετά επίμαχα σημεία, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών και των εγγυήσεων ασφαλείας, που συνεχίζουν να εμποδίζουν την επίτευξη συμφωνίας.

Ενώ η Ουκρανία είναι έτοιμη να συζητήσει την ειρήνη κατά μήκος των μετώπων, μια εκεχειρία πρέπει να προηγηθεί οποιονδήποτε διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ντένις Σμιχάλ την Τετάρτη στο Aspen Security Forum στην Ουάσιγκτον.

«Η εντατική εργασία πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο συνεχίζεται και θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες», αναφέρεται σε ενημέρωση για την τηλεφωνική επικοινωνία των Ευρωπαίων ηγετών με τον Τραμπ που δημοσίευσε η βρετανική κυβέρνηση.

Οι ηγέτες «συμφώνησαν ότι πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή — για την Ουκρανία, τον λαό της και για την κοινή ασφάλεια σε ολόκληρη την ευρωατλαντική περιοχή» σημειώνεται στη δήλωση.

Ζελένσκι: Συζητήσεις για την ανοικοδόμηση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι η Ουκρανία και οι ΗΠΑ θα συζητήσουν σήμερα πάνω σε ένα προσχέδιο ειρηνευτικής πρότασης.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμα ότι η μεταπολεμική ανοικοδόμηση και η οικονομική ανάπτυξη της Ουκρανίας θα συμπεριληφθούν επίσης στις συζητήσεις.

Σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ο Ουκρανός ηγέτης τόνισε:

«Ολοκληρώνουμε την εργασία πάνω στα 20 σημεία ενός θεμελιώδους εγγράφου που θα μπορούσε να καθορίσει τις παραμέτρους για τον τερματισμό του πολέμου, και αναμένουμε να παραδώσουμε αυτό το έγγραφο στις Ηνωμένες Πολιτείες στο προσεχές μέλλον, μετά την κοινή μας εργασία με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ και τους εταίρους μας στην Ευρώπη.»

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι μετά τις συνομιλίες θα ακολουθήσει ψηφιακή συνάντηση της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων».

«Εργαζόμαστε πολύ παραγωγικά για να εγγυηθούμε τη μελλοντική ασφάλεια και να αποτρέψουμε την επανάληψη της ρωσικής επιθετικότητας», προσθέτει.