Χαμηλότερα οι ασιατικές αγορές μετά τη Fed - Κατά 0,97% υποχωρεί ο Nikkei

Μία από τις μεγαλύτερες επιδρομές με drones έκανε το Κίεβο

Εκατοντάδες αναχαιτίσεις και σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές, ενώ ο πόλεμος εισέρχεται στο τέταρτο έτος του. Από αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 32 κατευθύνονταν προς τη Μόσχα.

Μία από τις μεγαλύτερες επιδρομές με drones έκανε το Κίεβο

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 08:34

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι στη διάρκεια της νύκτας κατέρριψε 287 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου στα τέσσερα χρόνια που πρόκειται να κλείσει σύντομα η ρωσική επίθεση.

Απ' αυτά τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, που «αναχαιτίσθηκαν και καταρρίφθηκαν» από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, 32 κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, διευκρίνισε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του στο Telegram. Η πόλη της Μόσχας μαζί με την περιφέρειά της έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο των 22 εκατομμυρίων κατοίκων.

Εξαιτίας των επιθέσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών με στόχο τη ρωσική πρωτεύουσα, κάτι που συμβαίνει σπάνια, επιβλήθηκαν προσωρινοί περιορισμοί στα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας -Σερεμέτιεβο, Ντομοντέντοβο, Βνκούκοβο και Ζουκόφσκι-, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία αεροπορικών μεταφορών Rosaviatsia.

Δεκάδες πτήσεις ματαιώθηκαν, αναβλήθηκαν ή κατευθύνθηκαν προς άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε ενώ η Ουκρανία παρέδωσε χθες, Τετάρτη, στις ΗΠΑ την επικαιροποιημένη εκδοχή του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, σύμφωνα με υψηλόβαθμους ουκρανούς αξιωματούχους.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022 και αυτή τη στιγμή ελέγχει λίγο λιγότερο από το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

