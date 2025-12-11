Δασμοί έως 50% στην Κίνα από το Μεξικό

Οι Μεξικανοί βουλευτές ενέκριναν τελικά τους νέους δασμούς στις εισαγωγές από την Ασία, ευθυγραμμιζόμενοι σε γενικές γραμμές με τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ενισχύσουν τα εμπορικά εμπόδια έναντι της Κίνας, καθώς η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ επιδιώκει να προστατεύσει την τοπική βιομηχανία.

Η Γερουσία του Μεξικού ψήφισε την Τετάρτη υπέρ του νομοσχεδίου που επιβάλλει δασμούς μεταξύ 5% και 50% σε περισσότερα από 1.400 προϊόντα από ασιατικές χώρες που δεν έχουν εμπορική συμφωνία με το Μεξικό. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε με 76 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 35 αποχές.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ από το επόμενο έτος και θα επηρεάσουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από ρούχα έως μέταλλα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων, με την τεράστια παραγωγή των κινεζικών εργοστασίων να αποτελεί το επίκεντρο της νομοθεσίας.