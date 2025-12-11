Απόρρητη μελέτη: H Κίνα θα νικήσει τις ΗΠΑ σε έναν πόλεμο για την Ταϊβάν

Η Κίνα θα νικούσε τον αμερικανικό στρατό σε έναν πόλεμο για την Ταϊβάν, σύμφωνα με μια απόρρητη εκτίμηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ που επικαλείται η Telegraph.

Η εξάρτηση των ΗΠΑ από ακριβά και εξελιγμένα όπλα την αφήνει εκτεθειμένη στην ικανότητα της Κίνας να παράγει μαζικά φθηνότερα συστήματα σε συντριπτικούς αριθμούς, προειδοποιεί το απόρρητο έγγραφο “Overmatch Brief”.

Ένας αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας υπό τον Τζο Μπάιντεν, που εξέτασε το έγγραφο, φέρεται να ξαφνιάστηκε όταν διαπίστωσε ότι το Πεκίνο διέθετε «πλεονάζοντα μέσα μετά πλεονάσματος» για «κάθε τέχνασμα που είχαμε στη φαρέτρα μας», αναφέρει η New York Times.

Η απώλεια της Ταϊβάν, του κύριου οχυρού των ΗΠΑ κατά της κινεζικής ισχύος στον δυτικό Ειρηνικό, θα επέφερε σοβαρό στρατηγικό και συμβολικό πλήγμα στην Ουάσιγκτον.

Το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο της χώρας, το USS Gerald R. Ford -πρόσφατα στάλθηκε στην Καραϊβική για την καταπολέμηση των διακινητών ναρκωτικών-, καταστρέφεται συχνά στις πολεμικές ασκήσεις που περιγράφονται στην έκθεση.

Το πλοίο, αξίας 13 δισ. δολαρίων (£9,75 δισ.), το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 2022 μετά από χρόνια καθυστερήσεων, είναι ευάλωτο σε επιθέσεις από υποβρύχια και στο οπλοστάσιο της Κίνας που περιλαμβάνει περίπου 600 υπερηχητικούς πυραύλους, ικανούς να ταξιδεύουν με πενταπλάσια ταχύτητα από αυτήν του ήχου.

Το Πεκίνο παρουσίασε τους πυραύλους YJ-17, που εκτιμάται ότι κινούνται με οκταπλάσια ταχύτητα του ήχου, σε στρατιωτική παρέλαση τον Σεπτέμβριο.

Παρά ταύτα, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να κατασκευάσει εννέα επιπλέον αεροπλανοφόρα κλάσης Ford, ενώ δεν έχει ακόμη αναπτύξει κανέναν υπερηχητικό πύραυλο.

Ο Έρικ Γκόμεζ, ερευνητής στο Taiwan Security Monitor, δήλωσε ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν σαφές όταν συμμετείχε σε άσκηση πολέμου για ένα ενδεχόμενο ταϊβανέζικο σενάριο, αλλά τόνισε ότι οι ΗΠΑ υπέστησαν βαριές απώλειες. «Οι ΗΠΑ χάνουν πολλά πλοία στη διαδικασία. Πολλά F-35 και άλλα τακτικά αεροσκάφη στη ζώνη επιχειρήσεων υποβαθμίζονται πολύ γρήγορα», δήλωσε στο The Telegraph.

«Νομίζω ότι το υψηλό κόστος ήταν πραγματικά σοκαριστικό όταν κάναμε τις ανασκοπήσεις μετά τις ασκήσεις, και λέγαμε: ‘Εντάξει, χάσατε πάνω από 100 μαχητικά πέμπτης γενιάς, πολλαπλούς αντιτορπιλικούς, μερικά υποβρύχια, μερικά αεροπλανοφόρα’».

«Ήταν, όπως να πεις, ‘Θεέ μου, αυτό ήταν βαρύ τίμημα’».

Πέρυσι, ο Πιτ Χέγκσεθ, ο γραμματέας Άμυνας, δήλωσε ότι «χάνουμε κάθε φορά» στις πολεμικές ασκήσεις του Πενταγώνου κατά της Κίνας, και προέβλεψε ότι οι υπερηχητικοί πύραυλοι της Ασίας θα μπορούσαν να καταστρέψουν αεροπλανοφόρα εντός λεπτών.

Η Κίνα έχει επεκτείνει σημαντικά το οπλοστάσιό της με πυραύλους μικρού, μεσαίου και μεσαίου-μακρού βεληνεκούς, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορούσε να καταστρέψει πολλά από τα προηγμένα όπλα των ΗΠΑ πολύ πριν φτάσουν στην Ταϊβάν.

Παράλληλα, οι «μεγάλοι πέντε» αμυντικοί όμιλοι συνεχίζουν να πωλούν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ακριβότερες εκδόσεις των ίδιων πλοίων, αεροσκαφών και πυραύλων, σύμφωνα με τους New York Times.

Οι αξιωματούχοι Άμυνας έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι ΗΠΑ είναι ευάλωτες, καθώς αυτά τα σύνθετα όπλα είναι αδύνατο να παραχθούν μαζικά, μετά από μια σειρά πρόσφατων πολέμων, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρουσης Ουκρανίας-Ρωσίας, που έδειξαν τις καταστροφικές δυνατότητες φθηνών όπλων όπως τα drones.

Το Κογκρέσο έχει προϋπολογίσει περίπου 1 δισ. δολάρια για την παραγωγή 340.000 μικρών drones κατά τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Τραμπ έχει διορίσει τον Νταν Ντρίσκολ, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, ως τον «άνθρωπό του για τα drones», υπεύθυνο για τον εκσυγχρονισμό της ξεπερασμένης τεχνολογίας της Αμερικής και την αντιμετώπιση των drones των εχθρών.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να προσπαθούν να προφτάσουν τους αντιπάλους τους και ειδικοί έχουν δηλώσει προηγουμένως στο The Telegraph ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν σε κόστος χώρες όπως η Κίνα, όπου το εργατικό κόστος είναι χαμηλότερο και οι κανονισμοί πιο ελαστικοί.

Μια αποφασιστική αλλαγή στην αμερικανική πολιτική θα απαιτούσε σημαντικές επενδύσεις, ενώ οι αμυντικές δαπάνες βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 80 ετών, περίπου στο 3,4% του ΑΕΠ.

Ο Τζέικ Σάλιβαν, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα εξαντλούσαν γρήγορα απαραίτητα πυρομαχικά, όπως οβίδες πυροβολικού, σε έναν πόλεμο με την Κίνα.

Εσωτερικές αξιολογήσεις του Πενταγώνου δείχνουν ότι η Κίνα υπερτερεί αριθμητικά έναντι των ΗΠΑ σε σχεδόν όλα τα κρουζ και βαλλιστικά όπλα. Και οι δύο υπερδυνάμεις διατηρούν απόθεμα 400 διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBMs).

Οι ΗΠΑ φέρεται να κατανάλωσαν περίπου το ένα τέταρτο των υπερυψηλής τροχιάς αντιπυραυλικών για να υπερασπιστούν το Ισραήλ κατά τη διάρκεια 12ήμερης βαλλιστικής επίθεσης του Ιράν τον Ιούνιο.

Επιπλέον, η κινεζική κρατική ομάδα hacking Volt Typhoon έχει εγκαταστήσει κακόβουλο λογισμικό σε κρίσιμα δίκτυα ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών και υδροδότησης αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων.

Πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η εισβολή στην Ταϊβάν

Ο Σι Τζινπίνγκ, ηγέτης της Κίνας, δηλώνει ότι η κατάληψη της Ταϊβάν είναι «ιστορικά αναπόφευκτη» και κατά πληροφορίες έχει διατάξει τον στρατό του να είναι έτοιμος να καταλάβει το νησί έως το 2027.

Ωστόσο, θεωρείται απίθανο να κινηθεί, εάν η Κίνα δεν επιτύχει μια τόσο συντριπτική στρατιωτική υπεροχή που θα της εξασφάλιζε πρακτικά την κατάληψη του νησιού. Η αποτυχία θα συνιστούσε ταπεινωτικό πλήγμα και πιθανόν θα έθετε τέλος στη 13ετή πρωθυπουργία του.