Στο 38% μείωσε τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα Τουρκίας

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 13:04

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της κεντρικής τράπεζας Τουρκίς αποφάσισε να μειώσει το επιτόκιο πολιτικής από 39,5% σε 38%, στη σημερινή της συνεδρίαση.

Τον Νοέμβριο, ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή ήταν χαμηλότερος από τον αναμενόμενο λόγω της απροσδόκητης πτώσης των τιμών των τροφίμων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Η τριμηνιαία αύξηση του ΑΕΠ ήταν υψηλότερη από την προβλεπόμενη για το τρίτο τρίμηνο. Οι δείκτες για το τελευταίο τρίμηνο υποδηλώνουν ότι οι συνθήκες της ζήτησης συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη διαδικασία αποπληθωρισμού.

Παρότι παρουσιάζουν σημάδια βελτίωσης, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό και η τιμολογιακή συμπεριφορά εξακολουθούν να ενέχουν κινδύνους για τη διαδικασία αποπληθωρισμού.

Υπενθυμίζεται ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών καταναλωτή επιβραδύνθηκε στο 31,1% τον Νοέμβριο, από 32,9% τον Οκτώβριο. Το ποσοστό αυτό ήταν χαμηλότερο από τις προβλέψεις. Ταυτόχρονα, ο μηνιαίος πληθωρισμός «φρέναρε» σημαντικά, στο 0,9%, από 2,6% τον Οκτώβριο. Ηταν η πρώτη φορά από τον Μάιο του 2023 που οι τιμές αυξήθηκαν λιγότερο από 1% σε μηνιαία βάση.

