Σε χαμηλό πέντε ετών συρρικνώθηκε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο

Tο έλλειμμα συρρικνώθηκε κατά 10,9% στα 52,8 δισ. δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2020.

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 16:19

Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ μειώθηκε απροσδόκητα τον Σεπτέμβριο, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε και πλέον ετών, καθώς οι εξαγωγές επιταχύνθηκαν και οι εισαγωγές αυξήθηκαν οριακά, γεγονός που υποδηλώνει ότι το εμπόριο πιθανότατα συνέβαλε θετικά στην οικονομική ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου.

Ειδικότερα, το έλλειμμα συρρικνώθηκε κατά 10,9% στα 52,8 δισ. δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2020, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης και η Υπηρεσία Απογραφής του Υπουργείου Εμπορίου.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει αύξηση του εμπορικού ελλείμματος στα 63,3 δισ. δολάρια.

Η έκθεση είχε καθυστερήσει λόγω της 43ήμερης παύσης στη λειτουργία της κυβέρνησης.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,0% στα 289,3 δισ. δολάρια τον Σεπτέμβριο. Οι εξαγωγές αγαθών εκτινάχθηκαν κατά 4,9% στα 187,6 δισεκατομμύρια δολάρια, με τις αποστολές καταναλωτικών αγαθών να φτάνουν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,6% στα 342,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εισαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν κατά 0,6% στα 266,6 δισ. δολάρια. Ωστόσο, οι εισαγωγές αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και μηχανών ήταν οι χαμηλότερες από τον Νοέμβριο του 2022.

 

 

