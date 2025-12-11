«Παράθυρο» για χρήση των ρωσικών assets ανοίγει το Βέλγιο

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησαν την Πέμπτη διαδικασία για το μακροπρόθεσμο «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν δεσμευθεί στην Ευρώπη, ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη ψηφοφορίας κάθε έξι μήνες για την ανανέωση του παγώματος και να ανοίξει ο δρόμος για τη χρήση των πόρων υπέρ της Ουκρανίας.

Η απόφαση για την έναρξη της διαδικασίας, για την οποία απαιτείται η συμφωνία ειδικής πλειοψηφίας των κυβερνήσεων της ΕΕ, αποτελεί μέρος του νομικού πλαισίου της Ένωσης, που επιτρέπει στις κυβερνήσεις να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα εάν θεωρούν ότι πρέπει να προστατεύσουν τη σταθερότητα της οικονομίας της ΕΕ σε ειδικές περιστάσεις, σύμφωνα με το Άρθρο 122 της Συνθήκης της ΕΕ.

«Η Δανική Προεδρία μπορεί να ενημερώσει ότι το COREPER (οι πρεσβευτές των κυβερνήσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες) έχει συμφωνήσει σε μια αναθεωρημένη εκδοχή της πρότασης βάσει του Άρθρου 122 και ενέκρινε την έναρξη γραπτής διαδικασίας για την επίσημη απόφαση του Συμβουλίου έως αύριο γύρω στις 5 μ.μ.», ανέφερε η Δανική Προεδρία της ΕΕ σε ανακοίνωσή της.

Βέλγιο: Τα ρωσικά assets πρέπει κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθούν για την Ουκρανία

«Τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθούν για την Ουκρανία» δήλωσε σήμερα ο Βέλγος αναπληρωτής πρωθυπουργός Βενσάν Βαν Πετέγκεμ, προσθέτοντας ωστόσο ότι το Βέλγιο «δεν θα κάνει καμία απερίσκεπτη παραχώρηση» πριν συμφωνήσει σε οποιαδήποτε σχετική συμφωνία.

«Κάποια στιγμή, αυτά τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν», είπε πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup στην οποία το Βέλγιο διεκδικεί την προεδρία του οργάνου απέναντι στην υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ή διεθνή δανεισμό, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα που είναι επειγόντως απαραίτητα για την Ουκρανία.

Η Επιτροπή και τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ προτιμούν ένα «δάνειο αποζημιώσεων» χρησιμοποιώντας τα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευθεί στην ΕΕ λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, το Βέλγιο — το οποίο κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων στο αποθετήριο τίτλων Euroclear — έχει εκφράσει μια σειρά νομικών ανησυχιών, καθυστερώντας μια απόφαση, η οποία πλέον αναμένεται να ληφθεί στις 18 Δεκεμβρίου.