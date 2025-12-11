#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο Πούτιν επαναβεβαίωσε στον Μαδούρο τη στήριξη της Μόσχας

Ο Μαδούρο δέχεται πιέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο να εγκαταλείψει την εξουσία, καθώς ισχυρή στρατιωτική δύναμη έχει αναπτυχθεί εδώ και μήνες στην Καραϊβική.

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 18:18

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τον διαβεβαίωσε για την υποστήριξη της Μόσχας στην πολιτική της κυβέρνησής του παρά τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται από το εξωτερικό, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο Μαδούρο δέχεται πιέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο να εγκαταλείψει την εξουσία, καθώς ισχυρή στρατιωτική δύναμη έχει αναπτυχθεί εδώ και μήνες στην Καραϊβική.

Το Κρεμλίνο αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ο Πούτιν και ο Μαδούρο εξέφρασαν την επιθυμία τους να ενεργήσουν βάσει της συμφωνίας της στρατηγικής εταιρικής σχέσης τους και την υλοποίηση διαφόρων κοινών έργων που σχετίζονται με την οικονομία και τον ενεργειακό τομέα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

