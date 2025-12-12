Τραμπ: Συμμετοχή των ΗΠΑ στις συνομιλίες για Ουκρανία μόνο αν διαφαίνεται πρόοδος

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 06:51

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να στείλει εκπρόσωπο στις ευρωπαϊκές συνομιλίες για την Ουκρανία το προσεχές Σαββατοκύριακο, εφόσον υπάρχει πραγματική προοπτική προόδου προς μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Θα δούμε αν τελικά παραστούμε στη συνάντηση», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μέσα από το Οβάλ Γραφείο, όπως μεταδίδει το Reuters. «Θα συμμετάσχουμε το Σάββατο στην Ευρώπη μόνο αν πιστέψουμε ότι υπάρχει καλή πιθανότητα προόδου. Δεν θέλουμε να σπαταλήσουμε χρόνο αν θεωρούμε ότι η έκβαση θα είναι αρνητική».

 

