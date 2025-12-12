#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος μετά από ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό

Από την πλευρά της η Ρωσία υποστήριξε ότι κατέρριψε 90 μη επανδρωμένα ουκρανικά αεροσκάφη στη διάρκεια της νύχτας.

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 09:26

Ρωσική επίθεση σημειώθηκε σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Οδησσό, κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας πυρκαγιές και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή ο τοπικός κυβερνήτης και η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.

Ο κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ δήλωσε στο Telegram ότι η επίθεση με drones άφησε αρκετούς οικισμούς της περιοχής — όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα τα κύρια θαλάσσια λιμάνια της Ουκρανίας — χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία κατέρριψε 90 ουκρανικά drones.

