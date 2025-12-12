VIP προνόμια σε ηλεκτρικά Ι.Χ. made in Europe: Θέσεις πάρκινγκ, έξτρα επιδοτήσεις

Οι Βρυξέλλες πρόκειται να προτείνουν ειδικά προνόμια για μια κατηγορία μικρών αυτοκινήτων «Made in Europe», τα οποία θα επωφελούνται από προνομιακές θέσεις στάθμευσης, ελαφρύτερους κανόνες και πιο γενναιόδωρες ρυθμίσεις επιδοτήσεων, προκειμένου να αποκλειστεί ο κινεζικός ανταγωνισμός.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η νέα κατηγορία των πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα παρουσιαστεί ως μέρος ενός πακέτου μέτρων που αποσκοπούν στην ανακούφιση της πίεσης που ασκείται στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία βρίσκεται υπό έντονη πίεση λόγω της εισροής προσιτών κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, των αμερικανικών δασμών και της υποτονικής ζήτησης.

Θα παρέχει στα επιλέξιμα αυτοκίνητα - τα οποία κατασκευάζονται στην Ευρώπη και έχουν συγκεκριμένο βάρος - πρόσβαση σε αποκλειστικές θέσεις στάθμευσης και υποδομές φόρτισης, καθώς και 10ετή εξαίρεση από τους επικείμενους κανονισμούς, όπως οι κανόνες ασφαλείας και τα πρότυπα εκπομπών Euro 7 της ΕΕ, που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ το 2026.

Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή ελπίζει να διατηρήσει τις τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα, καθώς οι συχνές αλλαγές στα πρότυπα συμβάλλουν στην αύξηση του κόστους για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων.