Πλημμύρισε η Γάζα, καμπανάκι για 800.000 ανθρώπους

Περισσότεροι από 800.000 κάτοικοι της Γάζας κινδυνεύουν από πλημμύρες καθώς σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει τον παλαιστινιακό θύλακα, μεταδίδει το BBC.

Ήδη πολλοί καταυλισμοί έχουν πλημμυρίσει, ενώ αρκετά κτίρια έχουν καταρρεύσει, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς έχει «κολλήσει» στην πρώτη φάση αφού δεν έχει ακόμη εντοπιστεί η σορός του αστυνομικού Ραν Γκβίλι, του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απαιτεί να επιστραφούν όλοι οι όμηροι προτού οι δύο πλευρές προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της ειρηνευτικής συμφωνίας, στην οποία προβλέπεται μεταξύ άλλων η ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ο Γκβίλι συνελήφθη κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Οι γονείς του πιστεύουν ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θέλει να τον κρατήσει ως «εγγύηση» έναντι μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Ωστόσο αξιωματούχος της τελευταίας διέψευσε τους ισχυρισμούς αυτούς λέγοντας ότι το Ισραήλ εκμεταλλεύεται την κατάσταση για να αποφύγει την εφαρμογή της συμφωνίας.

Πολλοί Ισραηλινοί θεωρούν, ότι θα ήταν πολιτικά δύσκολο για τον Νετανιάχου να προχωρήσει στην επόμενη φάση της συμφωνίας και να αποσύρει τις δυνάμεις του, εάν έστω και ένας όμηρος εξακολουθεί να αγνοείται στη Γάζα.

Αντίστροφη μέτρηση

Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς θα πρέπει να κάνουν σημαντικές παραχωρήσεις κατά τη δεύτερη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας. Η παλαιστινιακή οργάνωση καλείται να παραδώσει όπλα και εξουσία, ενώ το Τελ Αβίβ να αποσύρει τις δυνάμεις του, αφήνοντας στα χέρια μια διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης την ασφάλεια του θύλακα.

Αυτός ενδεχομένως είναι ο λόγος που αμφότερες οι πλευρές διστάζουν, να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο λέει ο Ισραήλ Ζιβ, πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Επιχειρήσεων του Ισραήλ.

«Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς, έχουν συμφέρον να μην εφαρμοστεί άμεσα η δεύτερη φάση της εκεχειρίας» «Η Χαμάς δεν θέλει να χάσει τον έλεγχο της περιοχής και το Τελ Αβίβ για πολιτικούς λόγους προτιμά να παραμείνει στη Γάζα».

Ο χρόνος όμως... τελειώνει και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται από πολλούς ως ο μόνος που μπορεί να βρει λύση στο ζήτημα αυτό.

«Πρέπει να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να προχωρήσουμε επειδή το να παραμείνουμε στην κατάσταση είναι το χειρότερο», τόνισε ο Ζιβ.

Ο αφοπλισμός της Χαμάς θεωρείται το πρώτο σημαντικό εμπόδιο. Χωρίς αυτό η αποστολή μιας ξένης δύναμης στη Γάζα και η ανοικοδόμηση των περιοχών που ελέγχονται από την παλαιστινιακή οργάνωση είναι απίθανη.

Από την πλευρά του ο Νετανιάχου εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το αν μια διεθνής δύναμη θα μπορούσε να είναι εξίσου αποτελεσματική με το Ισραήλ. «Οι φίλοι μας στην Αμερική θέλουν να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια διεθνή δύναμη που θα κάνει τη δουλειά», είπε. «Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένα καθήκοντα που μπορεί να κάνει αυτή η δύναμη. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα, και ίσως δεν μπορούν να κάνουν το κύριο πράγμα που πρέπει».

Βιάζεται ο Τραμπ

Η Γάζα είναι αυτή τη στιγμή χωρισμένη στα δύο με μια «κίτρινη γραμμή» που σηματοδοτεί τα όρια των ισραηλινών δυνάμεων βάσει του πρώτου σταδίου της κατάπαυσης του πυρός.

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού το χαρακτήρισε πρόσφατα ως «νέα συνοριακή γραμμή», υποδαυλίζοντας τις ανησυχίες ότι οι δυνάμεις του σκοπεύουν να παραμείνουν στην περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο ακανθώδη ζητήματα, όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, πρόκειται να συζητηθούν σε συνάντηση που θα πραγματοποιήσουν Νετανιάχου και Τραμπ στη Φλόριντα αργότερα αυτόν τον μήνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία.

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες, ότι υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, το Ισραήλ ξεκινά να απομακρύνει ερείπια από τη Ράφα, καθώς προετοιμάζει project σύστασης προσωρινών κατοικιών στην περιοχή.

Οι νέες αυτές κατοικίες θα μπορούσαν να παρέχουν καταφύγιο σε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της Γάζας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι πρόθυμοι να μεταβούν στις περιοχές που ελέγχονται από το Ισραήλ και να υποβληθούν σε ελέγχους για τυχόν δεσμούς με τη Χαμάς.

Ένας μικρός αριθμός ανθρώπων έχει ήδη περάσει σε αυτές τις περιοχές, ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που αρνούνται να ζήσουν υπό ισραηλινό έλεγχο.