Πρόγραμμα SAFE: Κατατέθηκαν 691 αμυντικά έργα

«Η αξιολόγηση θα συνεχιστεί και θα διασφαλίσουμε ότι οι κοινές προμήθειες θα ξεπεράσουν το 65%», τόνισε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 12:59

Μέσα στα 19 εθνικά σχέδια που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο χρηματοδότησης από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό SAFE, περιλαμβάνονται 691 αμυντικά έργα, εκ των οποίων «μόνο το 65% αφορούν κοινές προμήθειες», σύμφωνα με τον αρμόδιο εκπρόσωπο της Επιτροπής, Τομάς Ρενιέ.

Ο Τ. Ρενιέ εξήγησε ότι ο κανονισμός του SAFE προβλέπει ότι τα εθνικά έργα είναι επιλέξιμα μόνο «σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις», ωστόσο στα 19 εθνικά σχέδια που κατατέθηκαν, το 35% των προγραμμάτων είναι στην πραγματικότητα αιτήματα για εθνικές προμήθειες. «Ήμασταν εξαιρετικά σαφείς από την αρχή ότι το SAFE προορίζεται για κοινές προμήθειες με τα κράτη-μέλη μας. Επομένως, η αξιολόγηση θα συνεχιστεί και θα διασφαλίσουμε ότι οι κοινές προμήθειες θα ξεπεράσουν το 65%», τόνισε ο εκπρόσωπος, εξηγώντας ότι «στόχος της Επιτροπής είναι να διασφαλίσει ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του κανονισμού και το SAFE είναι εδώ για κοινές προμήθειες».

Ο ίδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής αποκάλυψε ορισμένα στοιχεία που προκύπτουν από τα 19 εθνικά προγράμματα, βάσει μιας αρχικής αξιολόγησης: ζητήθηκαν περίπου 50 δισ. ευρώ για αεροπορική και πυραυλική άμυνα, πυρομαχικά και πυραύλους, περίπου 6 δισ. ευρώ για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αντιαεροπορικά αεροσκάφη και περίπου 13 δισ. για ναυτιλιακά έργα. «Έτσι καλύπτονται τα τέσσερα εμβληματικά έργα που έχουμε παρουσιάσει στον οδικό χάρτη», δήλωσε ο Τ. Ρενιέ, ενώ συμπλήρωσε ότι 15 εθνικά σχέδια περιλαμβάνουν επίσης υποστήριξη για την Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει το ποσό των 787,7 εκατομμυρίων για δάνεια προς την Ελλάδα, από το σύνολο των 150 δισ. ευρώ που διαθέτει το SAFE. Τη μερίδα του λέοντος έχει η Πολωνία, για την οποία εγκρίθηκε ποσό ύψους 43,73 δισ. ευρώ. Ακολουθούν η Ρουμανία (16,7 δισ. ευρώ), η Γαλλία και η Ουγγαρία (16,2 δισ. ευρώ η καθεμία), η Ιταλία (14,9 δισ. ευρώ), το Βέλγιο (8,34 δισ. ευρώ), η Λιθουανία (6,37 δισ. ευρώ) και η Λετονία (5,68 δισ. ευρώ). Για την Κύπρο η Επιτροπή έχει εγκρίνει δάνεια ύψους 1,18 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, κάποιες χώρες, όπως η Γερμανία, δεν έχουν ζητήσει δάνεια από το SAFE, δεδομένων των ευνοϊκών επιτοκίων που λαμβάνουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

