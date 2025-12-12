Επιφυλακτική η Wall Street, η τεχνολογία πιέζει

Συγκρατημένα κινούνται τα futures της Wall, με το βλέμμα στην υποχώρηση των μετοχών τεχνολογίας, σε μια μέρα που οι παγκόσμιοι δείκτες βάζουν ως στόχο να φτάσουν σε ιστορικά υψηλά.

Τα συμβόλαια του Nasdaq 100 αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 0,5% κατά την έναρξη των συναλλαγών, με την Broadcom να σημειώνει πτώση άνω του 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση των προοπτικών πωλήσεων της εταιρείας, οι οποίες δεν ανταποκρίθηκαν στις υψηλές προσδοκίες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχωρούν κατά 0,1%, μετά το κλείσιμο-ρεκόρ του δείκτη στην προηγούμενη συνεδρίαση. Αντίθετα, οι δείκτες των μετοχών blue-chip και μικρής κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ αναμένεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία προς νέα υψηλά επίπεδα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η διαφορετική πορεία των αμερικανικών μετοχών υπογραμμίζει την επέκταση της ανοδικής τάσης που έχει θέσει τον S&P 500 σε τροχιά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κερδών. Για πολλούς επενδυτές, η επιβεβαίωση αυτή την εβδομάδα ότι ο κύκλος χαλάρωσης των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητος, βοηθά να ανοίξει ο δρόμος για μια ανοδική τάση στο τέλος του έτους.

Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο έως και 0,5% σε νέα υψηλά επίπεδα. Οι επενδυτές «αναζητούν εναλλακτικά πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, ιδίως δεδομένης της μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και της πιθανότητας περαιτέρω μειώσεων», έγραψε ο Richard Hunter, επικεφαλής αγορών στην Interactive Investor.