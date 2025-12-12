Αγωγή κατά της Euroclear κατέθεσε η Τράπεζα της Ρωσίας

Αγωγή στη Μόσχα κατά της Euroclear κατέθεσε η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας για τη δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι θα αμφισβητήσει τα σχέδια της Ευρώπης στο πάγωμα κεφαλαίων και τίτλων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Σήμερα Παρασκευή (12/12) η κεντρική δήλωσε ότι η Euroclear, η οποία κατέχει 185 δισ. ευρώ από τα 210 δισ. ευρώ των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευτεί από την Ευρώπη, «κατέστησε αδύνατη την πρόσβαση σε κεφάλαια και τίτλους που ανήκουν στην Τράπεζα της Ρωσίας» μέσω «παράνομων ενεργειών».

Η αγωγή συνιστά την πρώτη αντίδραση της Ρωσίας στα σχέδια της Ευρώπης, καθώς οι Βρυξέλλες προχωρούν στην επ' αόριστον πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία την επόμενη εβδομάδα. Το Βέλγιο, όπου βρίσκονται τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία, έχει αντιταχθεί στην ιδέα, φοβούμενο ρωσικά αντίποινα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι κανένα δικαστήριο εκτός Ε.Ε. δεν έχει δικαιοδοσία επί της υπόθεσης, ωστόσο η Τράπεζα της Ρωσίας από τη μεριά της θα αμφισβητήσει «άνευ όρων» τις προσπάθειες να παγώσουν τα περιουσιακά της στοιχεία μέσω διεθνών δικαστηρίων τόσο σε «φιλικές όσο και σε εχθρικές χώρες».

Ζητάει αποζημίωση με βάση «το ποσό των δεσμευμένων κεφαλαίων της Τράπεζας της Ρωσίας, την αξία των δεσμευμένων τίτλων και την απώλεια των αναμενόμενων κερδών», δήλωσε η κεντρική τράπεζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα ακολουθήσει «όλους τους διαθέσιμους νομικούς και άλλους μηχανισμούς για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της» εάν τα ευρωπαϊκά σχέδια για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας προχωρήσουν.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας πάγωσαν 300 δισ. δολάρια σε ρωσικά αποθεματικά λίγο μετά την εντολή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Επί του παρόντος ακινητοποιούνται κάθε έξι μήνες μέσω μιας διαδικασίας που απαιτεί ομόφωνη συμφωνία και από τα 27 μέλη της Ε.Ε., μεταξύ άλλων και της Ουγγαρίας που αντιτίθεται στις κινήσεις αυτές.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη χρήση εξουσιών έκτακτης ανάγκης για την ακινητοποίηση 210 δισ. ευρώ επ' αόριστον για τη χρηματοδότηση του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ, ελπίζοντας ότι θα ενισχύσει την αντίσταση του Κιέβου στην εισβολή της Ρωσίας και θα βοηθήσει την Ε.Ε. να διασφαλίσει ένα ρόλο στις ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Οι χώρες της Ε.Ε. συμφώνησαν χθες Πέμπτη με την πρόταση αυτή ενόψει της συζήτησης μεταξύ των ηγετών της την επόμενη εβδομάδα σχετικά με το δάνειο.

Η κίνηση αυτή βρίσκει αντίθετες τις ΗΠΑ, οι οποίες επιθυμούν το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων να διοχετευθεί σε δύο επενδυτικά ταμεία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ως μέρος των ειρηνευτικών σχεδίων που διαπραγματεύεται επί του παρόντος η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανάμεσε στις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Διστάζει το Βέλγιο

Το Βέλγιο από τη μεριά του ζητάει από τα άλλα κράτη-μέλη να μοιραστούν τους κινδύνους από μελλοντικές ρωσικές νομικές ενέργειες. Ωστόσο η Γαλλία, οι εμπορικές τράπεζες της οποίας κατέχουν περίπου 18 δισ. ευρώ από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, έχει αντιταχθεί στην ιδέα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι το Κρεμλίνο είχε καταρτίσει σχέδια για να απαντήσει στο σχέδιο της Ε.Ε., όμως δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Μόσχα διερευνά επίσης την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν η Euroclear και επενδυτές από τη Δύση στη Ρωσία, καθώς και την πλήρη κρατικοποίηση δυτικών επιχειρήσεων στη Ρωσία.

Η Ρωσία έχει ήδη δεσμεύσει 17 δισ. ευρώ δυτικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει η Euroclear στη χώρα.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Πούτιν, δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι μια κίνηση για πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα είχε «πολύ σοβαρές συνέπειες για χώρες, νομικά πρόσωπα και ιδιώτες».

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Euroclear δεν απάντησαν σε αίτημα των FT για κάποιο σχόλιο.