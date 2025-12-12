Πακέτο κινήτρων $70 δισ. για την εγχώρια βιομηχανία τσιπ προωθεί η Κίνα

Πακέτο κινήτρων αξίας έως και 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση και υποστήριξη της βιομηχανίας κατασκευής τσιπ ετοιμάζει η Κίνα, διοχετεύοντας περισσότερα κρατικά κεφάλαια σ' έναν τομέα που θεωρεί κρίσιμο για την τεχνολογική της σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι εξετάζουν προτάσεις για τη διάθεση δέσμης επιδοτήσεων και άλλη χρηματοδοτική στήριξη που θα κυμανθεί από 200 δισ. γουάν (28 δισ. δολάρια) έως 500 δισ. γουάν, δήλωσαν πηγές που επικαλείται το Bloomberg υπό τον όρο ανωνυμίας. Οι τελικές λεπτομέρειες των κινήτρων, τα ακριβή ποσά και οι εταιρείες-στόχοι βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία.

Το μέγεθος του εγχειρήματος - που στο κατώτερο άκρο είναι κοντά στο ποσό που έχει διαθέσει η Ουάσιγκτον για τον Νόμο Τσιπ - υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα του Πεκίνου να μειώσει την εξάρτησή του από ξένους κατασκευαστές, όπως η Nvidia. Υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υποστηρίζει εταιρείες όπως η Huawei και η Cambricon ακόμη και μετά την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ για την πώληση τσιπ της Nvidia στην Κίνα.

Στο μέγιστο επίπεδο, η πρόταση μεταφράζεται στο μεγαλύτερο κρατικό πρόγραμμα κινήτρων για ημιαγωγούς που έχει σχεδιαστεί ποτέ, σε μια εποχή που κράτη από την Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή επιδιώκουν να διασφαλίσουν την εγχώρια παραγωγή και προμήθεια εξαρτημάτων κρίσιμων για την τεχνητή νοημοσύνη και την εθνική ασφάλεια.

Το κινεζικό πρόγραμμα θα λειτουργεί ξεχωριστά από τα υπάρχοντα κυβερνητικά σχέδια χρηματοδότησης, όπως το επενδυτικό όχημα μετοχικού κεφαλαίου Big Fund III ύψους 50 δισ. δολαρίων, πρόσθεσαν οι πηγές.

Η Κίνα διοχετεύει πόρους στη μεγαλύτερη αρένα ημιαγωγών στον κόσμο σε μια γεωπολιτικά κρίσιμη στιγμή. Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει δεσμευτεί να ενισχύσει τις δυνατότητες της χώρας στους ημιαγωγούς, καθώς το Πεκίνο ανησυχεί για προσκόμματα στην πρόσβαση σε αμερικανική τεχνολογία, δεδομένων των περιορισμών στις εξαγωγές από τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, αρχής γενομένης από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτή η εντολή έχει εκδηλωθεί σε πολλά μέτωπα όλα αυτά τα χρόνια. Και καθώς το Πεκίνο δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη ημιαγωγών και τεχνητής νοημοσύνης, οι εταιρείες σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού έχουν απολαύσει αύξηση της περιουσίας τους.

Η κορυφαία εταιρεία κατασκευής τσιπ Semiconductor Manufacturing International επεκτείνει σταθερά τις δυνατότητές της ως κύρια συνεργάτις της Huawei, ακόμη και χωρίς τον προηγμένο εξοπλισμό που απαιτείται για την κατασκευή των πιο προηγμένων τσιπ.

Εν τω μεταξύ, οι μετοχές της Moore Threads, εταιρείας σχεδιασμού επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης, έχουν αυξηθεί περισσότερο από 600% από το ντεμπούτο της στη Σαγκάη.

Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν επίσης ζητήσει από τις εταιρείες να δώσουν προτεραιότητα στην υιοθέτηση εγχώριων εξαρτημάτων.

Έχουν παροτρύνει υπηρεσίες και εταιρείες της χώρας να αποφεύγουν το H20 της Nvidia, ένα λιγότερο ισχυρό τσιπ που έχει προσαρμοστεί για την Κίνα ώστε να συμμορφώνεται με τους ελέγχους των ΗΠΑ. Στελέχη της Nvidia έχουν δηλώσει ότι το μερίδιό τους στην αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της χώρας έχει μειωθεί στο μηδέν.

Το Πεκίνο δεν έχει ακόμη συμφωνήσει δημόσια να επιτρέψει τις εισαγωγές των προϊόντων H200 της Nvidia, παρά την πρόσφατη αλλαγή πολιτικής των ΗΠΑ.

Παρ' όλα αυτά, η τεχνολογία της Κίνας υστερεί περίπου έξι χρόνια σε σχέση με τις πρωτοποριακές διαδικασίες που ελέγχει η Taiwan Semiconductor Manufacturing, η εταιρεία κατασκευής τσιπ για την Nvidia και την Advanced Micro Devices.