Φίτσο: Ούτε ένα ευρώ στον στρατό της Ουκρανίας, αγαπητέ Αντόνιο Κόστα

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, με ανάρτησή του στο Χ, έκανε γνωστό ότι απέστειλε απαντητική επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο οποίος δήλωσε στους ηγέτες της ΕΕ ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 18ης Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες θα πρέπει να συμφωνήσουν στον τρόπο χρηματοδότησης της Ουκρανίας, με την αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο τραπέζι.

Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, «τον σέβομαι απόλυτα, αλλά ενώ μιλούσε για χρήματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία εγώ επαναλάμβανα συνεχώς την παράλογη, καθημερινή δολοφονία χιλιάδων Ρώσων και Ουκρανών. Αν για τη Δυτική Ευρώπη αξίζει τα λεφτά η ζωή ενός Ρώσου ή ενός Ουκρανού, δεν θέλω να είμαι μέρος μιας τέτοιας Δυτικής Ευρώπης».

Ο ίδιος μάλιστα τόνισε ότι δεν θα οπισθοχωρήσει από τις θέσεις του και απαντάει στον Αντόνιο Κόστα, που έχει δηλώσει ότι οι ηγέτες δεν θα φύγουν από το Συμβούλιο αν δεν αποφασίσουν για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

«Είπα στον Α. Κόστα ότι, ακόμα κι αν χρειαστεί να καθίσουμε στις Βρυξέλλες μέχρι την Πρωτοχρονιά, δεν θα υποστηρίξω τίποτα που θα οδηγήσει σε υποστήριξη των στρατιωτικών δαπανών της Ουκρανίας. Είμαι έτοιμος, ως πρωθυπουργός της Σλοβακικής Δημοκρατίας, να υποστηρίξω την Ουκρανία στην ανοικοδόμηση, βάσει διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ των κυβερνήσεων της Σλοβακίας και της Ουκρανίας, αλλά απορρίπτω την άσκοπη δολοφονία».

Ο κ. Φίτσο έκανε γνωστό ότι την επιστολή του την κοινοποίησε και στους ηγέτες της ΕΕ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ