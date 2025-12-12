Στο Βερολίνο ο Ζελένσκι τη Δευτέρα γισ συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες

Την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2027 προβλέπει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, ανέφερε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος, εν μέσω έντονων διπλωματικών διαβουλεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Στο πλαίσιο αυτού του διπλωματικού μαραθωνίου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται τη Δευτέρα στο Βερολίνο για συνάντηση με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσαν τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο εκπρόσωπος του Μερτς.

Έμμεσες –και δύσκολες– συνομιλίες μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου έναν μήνα, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ που πιέζουν για τη γρήγορη διευθέτηση του πολέμου που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Αξιωματούχος είπε ότι το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναφέρεται στην τελευταία εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου. «Προβλέπεται, αλλά είναι ένα θέμα διαπραγμάτευσης και οι Αμερικανοί τάσσονται υπέρ», είπε η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Είναι ένα ευαίσθητο θέμα για τους Ευρωπαίους», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times, η πρόταση αυτή περιλαμβάνεται στην τελευταία εκδοχή του σχεδίου που συζητήθηκε από τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους και στη συνέχεια παρουσιάστηκε στους Αμερικανούς διαπραγματευτές.

Σε κάθε περίπτωση, η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ μέσα σε περίπου 13 μήνες από σήμερα, μοιάζει απίθανη δεδομένης και της αντίθεσης, μεταξύ άλλων, χωρών μελών της Ένωσης που διατηρούν τεταμένες σχέσεις με το Κίεβο, όπως είναι η Ουγγαρία.

Από την πλευρά του, ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είπε σήμερα ότι η Μόσχα δεν έχει δει ακόμη τη νέα εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου που αναθεωρήθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του. «Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να μην μας αρέσουν», προειδοποίησε, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ