Volkswagen: Πρώτο λουκέτο σε γερμανικό εργοστάσιο μετά από 88 χρόνια

Η Volkswagen θα σταματήσει την κατασκευή οχημάτων στις εγκαταστάσεις της στη Δρέσδη μετά την Τρίτη, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά στα 88 χρόνια ιστορίας της αυτοκινητοβιομηχανίας που διακόπτει την παραγωγή στη Γερμανία.

Το κλείσιμο της γραμμής παραγωγής του εργοστασίου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της Ευρώπης αντιμετωπίζει πιέσεις στις ταμειακές του ροές, ως αποτέλεσμα των ασθενών πωλήσεων στην Κίνα και της μειωμένης ζήτησης στην Ευρώπη, καθώς και των αμερικανικών δασμών που επιβαρύνουν τις πωλήσεις στις ΗΠΑ.

Η Volkswagen παλεύει με την κατανομή του επενδυτικού της προϋπολογισμού, ύψους περίπου 160 δισ. ευρώ για τα επόμενα πέντε χρόνια, με δεδομένο ότι αναμένεται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τα οχήματα με κινητήρες βενζίνης. Ο κυλιόμενος αυτός προϋπολογισμός, ο οποίος επικαιροποιείται ετησίως, έχει περικοπεί τα τελευταία χρόνια. Για την περίοδο 2023–2027 το αντίστοιχο ποσό ανερχόταν σε 180 δισ. ευρώ.

Ο οικονομικός διευθυντής της αυτοκινητοβιομηχανίας, Άρνο Άντλιτς, είχε αφήσει να εννοηθεί τον Οκτώβριο ότι οι καθαρές ταμειακές ροές για το 2025, οι οποίες προηγουμένως προβλεπόταν να είναι κοντά στο μηδέν, θα μπορούσαν να καταστούν ελαφρώς θετικές. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να δέχεται περαιτέρω πιέσεις.

«Σίγουρα θα υπάρξει πίεση στις ταμειακές ροές το 2026», δήλωσε ο αναλυτής της Bernstein, Στίβεν Ράιτμαν, σημειώνοντας ότι ο όμιλος αναζητά τρόπους μείωσης των δαπανών και ενίσχυσης των λειτουργικών κερδών.

Ο Μόριτς Κρόνεμπεργκερ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Union Investment, δήλωσε ότι ορισμένα έργα θα πρέπει να περικοπούν από τα επενδυτικά σχέδια της Volkswagen. Για να επιτύχει η Volkswagen τον επενδυτικό της στόχο «άλλες ιδέες και έργα πρέπει να αφαιρεθούν από το σχέδιο», είπε.

Η Δρέσδη έχει παράγει λιγότερα από 200.000 οχήματα από την έναρξη της παραγωγής το 2002, δηλαδή λιγότερο από το ήμισυ της ετήσιας παραγωγής του κεντρικού εργοστασίου της VW στο Βόλφσμπουργκ.

Η κίνηση αυτή φέρνει τη Volkswagen ένα μικρό βήμα πιο κοντά στα σχέδιά της για μείωση της παραγωγικής ικανότητας στη Γερμανία. Οι αλλαγές αποτελούν μέρος συμφωνίας με τα συνδικάτα που επιτεύχθηκε πέρυσι και η οποία θα οδηγήσει επίσης σε περικοπή 35.000 θέσεων εργασίας στο σήμα VW στη Γερμανία.

Ο επικεφαλής της μάρκας VW, Τόμας Σέφερ, δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι η απόφαση για το κλείσιμο της παραγωγής δεν ελήφθη «ελαφρά τη καρδία», αλλά ότι «από οικονομική άποψη ήταν αναγκαία».

Το εργοστάσιο είχε σχεδιαστεί ως βιτρίνα της μηχανολογικής υπεροχής της Volkswagen και αρχικά είχε αναλάβει τη συναρμολόγηση του πολυτελούς VW Phaeton. Μετά τη διακοπή της παραγωγής του Phaeton το 2016, η μονάδα της Δρέσδης μετατράπηκε σε σύμβολο των προσπαθειών εξηλεκτρισμού της Volkswagen, με πιο πρόσφατο προϊόν το αμιγώς ηλεκτρικό ID.3.

Οι εγκαταστάσεις θα εκμισθωθούν στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης για τη δημιουργία ενός ερευνητικού campus με αντικείμενο την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των μικροτσίπ.

Η Volkswagen, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο, έχει δεσμευτεί να επενδύσει 50 εκατ. ευρώ στο έργο κατά τα επόμενα επτά χρόνια, ενώ ο αυτοκινητοβιομηχανικός όμιλος έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις για την παράδοση οχημάτων σε πελάτες και ως τουριστικό αξιοθέατο.