Τραμπ: Μεγάλη ζημιά για την επίθεση σε Αμερικανούς στη Συρία

«Μεγάλη ζημιά» σε εκείνους που ευθύνονται για τη φονική επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Συρία θα προκαλέσουν οι ΗΠΑ δήλωσε σήμερα Κυριακή (14/12) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, για την οποία κατηγόρησε το Ισλαμικό Κράτος.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, η δήλωση του Τραμπ ενίσχυσε την υπόσχεσή του να επιβάλει «σοβαρά αντίποινα» μετά τον θάνατο δύο στρατιωτών και ενός διερμηνέα του αμερικανικού στρατού κατά τη διάρκεια της επίθεσης που έλαβε χώρα χθες Σάββατο στην πόλη Παλμύρα της Συρίας, στο πλαίσιο αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων.

Ο δράστης σκοτώθηκε, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας Sana ανέφερε την Κυριακή ότι οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν πέντε ύποπτους σε σχέση με την επίθεση. Ο Τραμπ είπε ότι δύο από τους τρεις Αμερικανούς που τραυματίστηκαν στην ενέδρα έχουν βγει από το νοσοκομείο και ο τρίτος «θα γίνει καλά».

«Μπορώ να σας πω ότι στη Συρία θα προκληθεί μεγάλη ζημιά σε όσους το έκαναν», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια δεξίωσης για τις γιορτές στο Λευκό Οίκο. «Πήραν το άτομο -το συγκεκριμένο άτομο- αλλά θα υπάρξουν μεγάλες ζημιές».

Συγχρόνως τόνισε τη σύνδεση με το Ισλαμικό Κράτος, ενώ εξήρε τη συριακή κυβέρνηση, την οποία οι ΗΠΑ τη θεωρούν σύμμαχο μετά την πτώση του πρώην προέδρου Μπασάρ Αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Ήταν ο ISIS», δήλωσε ο Τραμπ. «Η συριακή κυβέρνηση πολέμησε στο πλευρό μας. Ο νέος πρόεδρος πολέμησε στο πλευρό μας».

Ο Τραμπ αποτίμησε φόρο τιμής στα θύματα των ΗΠΑ στη Συρία, καθώς και στα θύματα των πυροβολισμών στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Ρόουντ Άιλαντ και στην παραλία Μπόντι στο Σίδνεϊ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Ασάντ Αλ-Σαϊμπάνι και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συνομίλησαν τηλεφωνικά για να συζητήσουν την «τρομοκρατική ενέδρα» εναντίον προσωπικού των ΗΠΑ στη Συρία, σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Αλ-Σαϊμπάνι τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με «διεθνείς εταίρους», όπως οι ΗΠΑ, για την ενίσχυση των κοινών προσπαθειών καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Ο Ρούμπιο δεσμεύτηκε να συνεχίσει να υποστηρίζει τη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής της ανάκαμψης και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sana για την τηλεφωνική συνομιλία.

Βάσει της ανακοίνωσης των ΗΠΑ, ο Αλ-Σαϊμπάνι επανέλαβε τη δέσμευση της συριακής κυβέρνησης «να αποδυναμώσει και να καταστρέψει την κοινή απειλή του ISIS».