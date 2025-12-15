Αυστραλία: Πιο αυστηροί νόμοι για όπλα μετά το μακελειό

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, δήλωσε ότι θα λάβει μέτρα για την αυστηροποίηση της εθνικής νομοθεσίας περί όπλων, μετά την επίθεση ένοπλων που σκότωσαν 15 άτομα σε εβραϊκό φεστιβάλ στο Σίδνεϊ.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, μιλώντας μετά την επίσκεψή του στον τόπο της επίθεσης στην παραλία Μπόντι, ο Αλμπανέζε δήλωσε ότι οι Αρχές θα κάνουν «ό,τι είναι απαραίτητο» για την προστασία της εβραϊκής κοινότητας της Αυστραλίας, προσθέτοντας ότι ο αντισημιτισμός είναι «μάστιγα και θα τον εξαλείψουμε μαζί».

Η επίθεση της Κυριακής είχε ως στόχο μια εβραϊκή γιορτή για την πρώτη νύχτα Χάνουκα, του φεστιβάλ του φωτός, σε μια από τις πιο διάσημες παραλίες του κόσμου. Σε εικόνες που προβλήθηκαν ευρέως, φαίνονται δύο ένοπλοι, ηλικίας 50 και 24 ετών σύμφωνα με τις Αρχές, να πυροβολούν με «μακρύκαννα» όπλα ενώ οι άνθρωποι τρέχουν να ξεφύγουν.

People running as Two Shooters attack Jewish Hannukah event in Bondi Beach, Sydney, Australia. pic.twitter.com/uMrn6hWx2n — Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) December 14, 2025

Αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα Δευτέρα ότι την επίθεση της Κυριακής διέπραξαν ένας πατέρας και ο γιος του. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία ένοπλος σκοτώθηκε από την αστυνομία, ενώ ο άλλος βρίσκεται υπό κράτηση.

Σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος

Ο ένας από τους δυο δράστες της αντισημιτικής επίθεσης σε διεθνώς γνωστή παραλία του Σίδνεϊ χθες Κυριακή είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας την οποία διενεργούσε η υπηρεσία αντικατασκοπείας της Αυστραλίας καθώς φερόταν να έχει σχέση με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), ανέφερε σήμερα το αυστραλιανό δημόσιο δίκτυο ABC.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Αυστραλίας διενήργησε έρευνα για τον γιο το 2019, σύμφωνα με το ABC, που επικαλέστηκε πηγή του, την οποία δεν κατονόμασε, στην κοινή αντιτρομοκρατική επιχείρηση από χθες.

Κατά την πηγή του ABC, ο Ναβίντ Ακράμ φέρεται να διατηρούσε στενή σχέση με μέλος του ΙΚ που συνελήφθη το 2018 και καταδικάστηκε διότι προετοίμαζε τρομοκρατική ενέργεια στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο, οι ερευνητές εκτιμούν πως οι δυο δράστες είχαν ορκιστεί πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση. Αξιωματούχοι είπαν στο ABC πως μέσα σε όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της επίθεσης στην παραλία βρέθηκαν δυο λάβαρα του ΙΚ.

Ο επικεφαλής της ASIO (αντικατασκοπείας), ο Μάικ Μπέρτζες, δήλωσε στον Τύπο χθες ότι ο ένας από τους δράστες ήταν «γνωστός στις υπηρεσίες μας», αλλά δεν θεωρείτο πως ήγειρε «άμεση απειλή».

Θύμα και ένας επιζών του Ολοκαυτώματος

Μερικά από τα θύματα ταυτοποιήθηκαν τη Δευτέρα, μεταξύ των οποίων ένας ραβίνος βρετανικής καταγωγής, ένα 10χρονο κορίτσι, ένας συνταξιούχος αστυνομικός και ένας επιζών του Ολοκαυτώματος. Άλλα 27 άτομα παραμένουν στο νοσοκομείο και οι Αρχές δήλωσαν ότι ορισμένα από αυτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι Αρχές πρόσθεσαν ότι αντιμετωπίζουν την επίθεση ως τρομοκρατική ενέργεια.

Ο Αλμπανέζε δήλωσε ότι το εθνικό υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών των πολιτειών, θα συνεδριάσει σήμερα Δευτέρα για να συζητήσει εάν απαιτούνται αυστηρότεροι περιορισμοί, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στον αριθμό των όπλων που μπορούν να πωληθούν σε ένα άτομο και εάν οι άδειες οπλοκατοχής πρέπει να αναθεωρηθούν αντί να εκδίδονται σε μόνιμη βάση.