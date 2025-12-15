#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με drone κατά της Ρωσίας

Από τα 130 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατέρριψε η ρωσική πλευρά τα 15 κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Έκλεισαν τα αεροδρόμια Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι στην πρωτεύουσα.

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 09:36

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν στη διάρκεια της νύκτας 130 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 15 από τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα.

Ο Σεργκέι Σομπιάνιν, δήμαρχος της Μόσχας, δήλωσε ότι άλλα τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθ' οδόν προς την πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν σήμερα το πρωί και ότι υπηρεσίες άμεσης δράσης βρίσκονται επιτόπου.

Οι ουκρανικές δυνάμεις στέλνουν κατά διαστήματα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς τη ρωσική πρωτεύουσα, τα οποία συχνά δημιουργούν προβλήματα στα αεροδρόμιά της.

Η Rosaviatsia, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ανακοίνωσε ότι τα αεροδρόμια Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι της Μόσχας αναγκάσθηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους όπως και άλλα αεροδρόμια στη νότια Ρωσία.

Ο Γιούρι Σλιούσαρ, κυβερνήτης της νότιας περιφέρειας του Ροστόφ, δήλωσε ότι μια γραμμή ηλεκτροδότησης υπέστη ζημιές ως αποτέλεσμα επίθεσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη διάρκεια της νύκτας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

