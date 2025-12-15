Ο Τραμπ τινάζει στον αέρα την ευρωπαϊκή ενότητα

Η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά της ΕΕ έχει προκαλέσει ρήξεις στο εσωτερικό της εκτελεστικής εξουσίας του μπλοκ και έχει φέρει σε αντίθεση τους εθνικούς ηγέτες, απειλώντας να παραλύσει την αντίδραση της Ευρώπης λόγω του φόβου ότι η αντίσταση στις ΗΠΑ θα βλάψει την Ουκρανία.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο Τραμπ επέκρινε τους ηγέτες της ΕΕ ως «αδύναμους» και εξέδωσε μια στρατηγική ασφάλειας που καλούσε σε «καλλιέργεια της αντίστασης» στην ήπειρο, αντανακλώντας την περιφρόνηση για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που οι αξιωματούχοι του θεωρούν «επιζήμιους» για τα συμφέροντα των ΗΠΑ και προσηλωμένους στην «πολιτισμική αυτοκτονία».

Η συντονισμένη επίθεση κατά της ΕΕ αυτό το μήνα, η οποία βασίστηκε επίσης σε μακροχρόνιες κριτικές για τους ψηφιακούς κανονισμούς, τους νόμους για τη βιωσιμότητα και την προσέγγιση της μετανάστευσης της Ένωσης, προκάλεσε ευρεία αναταραχή εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Φόβος σύγκρουσης με ΗΠΑ «παγώνει» την ευρωπαϊκή αντίδραση

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κλήθηκε να μην ανταποδώσει τα πυρά για την υπεράσπιση της Ευρώπης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε μια προσπάθεια να κατευναστεί η σύγκρουση και να διατηρηθεί η συμμετοχή των ΗΠΑ στην ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία.

Άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΕ εξέφρασαν την οργή τους για το γεγονός ότι η επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ αντιμετωπίστηκε με σιωπή.

Η κριτική του προέδρου των ΗΠΑ προς την Ένωση και η αυξημένη έμφαση στη διατήρηση της συνεργασίας του με την Ουκρανία έχουν περιπλέξει τον τρόπο με τον οποίο οι Βρυξέλλες χειρίζονται τους κανονισμούς τους στον τομέα της τεχνολογίας

Αυτή η αδύναμη αντίδραση ώθησε ορισμένους εθνικούς ηγέτες να προτείνουν την παράκαμψη των Βρυξελλών ως προς τη διαμεσολάβηση με τον Τραμπ, αμφισβητώντας την προηγούμενη ενιαία προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η ΕΕ διαπραγματευόταν με την Ουάσινγκτον ως ένωση 27 κρατών.

Ο Μερτς αμφισβητεί την Κομισιόν και ανοίγει δίαυλο με τον Τραμπ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Πέμπτη ότι αν ο Τραμπ «δεν μπορεί να κάνει σύνδεση» με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως είναι «αρκετά προφανές», τότε «τουλάχιστον υπάρχουν μεμονωμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Γερμανίας, με τα οποία μπορεί να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία».

Άλλοι εθνικοί αξιωματούχοι συζητούσαν επίσης πώς να παρακάμψουν την Επιτροπή και να συζητήσουν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για ευρωπαϊκά θέματα σε διμερές επίπεδο, όπως δήλωσε ένας ηγέτης της ΕΕ στη Financial Times.

Παρά την ένταση των επικρίσεων του Τραμπ, οι συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία έχουν περιπλέξει την απάντηση, δεδομένου ότι η τύχη του Κιέβου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση μιας λειτουργικής σχέσης με τις ΗΠΑ. Αυτό έχει αναγκάσει την ΕΕ να πιστέψει ότι πρέπει να απορροφήσει τις επικρίσεις αντί να ανταποδώσει, για χάρη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η τύχη της Ουκρανίας εξαρτάται από τη διατήρηση της σχέσης με τις ΗΠΑ

«Δεν μπορούμε να πούμε στον Ζελένσκι: "Κοίτα, σε υποστηρίξαμε μέχρι τώρα, αλλά τώρα έχουμε πιο σημαντικά θέματα να ασχοληθούμε, όπως οι κανόνες βιωσιμότητας και τα πρόστιμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης"», είπε ένας από τους ανθρώπους.

Ο Ζελένσκι και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ζήτησαν την περασμένη εβδομάδα από την φον ντερ Λάιεν να μην επικρίνει τον Τραμπ σε απάντηση στις επιθέσεις του, σύμφωνα με δύο άτομα που ενημερώθηκαν για τις επαφές τους, όπως ανέφεραν στους FT.