Σκληρό παζάρι ΗΠΑ-Ουκρανίας για ασφάλεια και εδάφη

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ πρόκειται να πραγματοποιήσουν για δεύτερη μέρα συνομιλίες στο Βερολίνο σχετικά με ένα σχέδιο που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας, με κεντρικό θέμα των διαπραγματεύσεων τις εγγυήσεις ασφάλειας των συμμάχων για το Κίεβο.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, περίπου 10 Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν σε σύνοδο κορυφής σήμερα Δευτέρα, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και η ομάδα του πραγματοποίησαν συνομιλίες διάρκειας άνω των πέντε ωρών στην Ομοσπονδιακή Καγκελαρία της Γερμανίας την Κυριακή με Αμερικανούς αξιωματούχους, με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν το θέμα της επικράτειας της Ουκρανίας, καθώς οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το αίτημα της Ρωσίας να αποσυρθεί το Κίεβο από περιοχές της ανατολικής περιοχής του Ντονέτσκ, τις οποίες οι δυνάμεις της Μόσχας δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν από το 2014, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα.

Ο Ζελένσκι απέρριψε επανειλημμένα το αίτημα και, μαζί με τους Ευρωπαίους συμμάχους του, επιμένει σε κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής επαφής, ανέφερε μία από τις πηγές.

Υπό πίεση ο Ζελένσκι, αποδέχεται παραχωρήσεις για διμερείς εγγυήσεις ασφάλειας

Ο Ουκρανός πρόεδρος έδειξε ότι το Κίεβο θα μπορούσε να απομακρυνθεί από τον μακροπρόθεσμο στόχο του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, εάν συνάψει διμερείς συμφωνίες ασφάλειας με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και άλλες χώρες, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένου του Καναδά και της Ιαπωνίας. Οι συμφωνίες αυτές θα λειτουργούν παρόμοια με τη δέσμευση αμοιβαίας άμυνας του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ για την αποτροπή «μιας νέας ρωσικής επιθετικότητας», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους την Κυριακή.

«Η Ρωσία πρέπει να γνωρίζει ότι θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βαντεφούλ στο ραδιόφωνο Deutschlandfunk σήμερα Δευτέρα. «Πρέπει να εργαστούμε για μια λύση που θα είναι βιώσιμη για το μέλλον».

Η αμερικανική αντιπροσωπεία δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, με συζητήσεις σε βάθος σχετικά με το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων, για οικονομικά θέματα και άλλα ζητήματα.

Η Ουκρανία επιδιώκει εδώ και χρόνια να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ως μέσο προστασίας της ανεξαρτησίας της, αν και οι ΗΠΑ και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι διατεθειμένες να υποστηρίξουν την ένταξή της ενόψει της εχθρότητας της Ρωσίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επανειλημμένα απαιτήσει από την Ουκρανία να εγκαταλείψει τον στόχο της ένταξης στο ΝΑΤΟ ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη αποκλείσει την υποστήριξη της ένταξης της Ουκρανίας στην αμυντική συμμαχία.

Ο Πούτιν εμμένει στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις

Η Ρωσία δεν συμμετέχει στις συνομιλίες του Βερολίνου και ο Πούτιν δεν έχει δείξει κανένα σημάδι υποχώρησης από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των εδαφικών.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, κατέστησε σαφές ότι η Ρωσία είναι απίθανο να αποδεχτεί τις αλλαγές που προτείνουν η Ευρώπη και η Ουκρανία στις προτάσεις των ΗΠΑ, οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό ευνοϊκές για τη Μόσχα. Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ πραγματοποίησαν πεντάωρες συνομιλίες με τον Πούτιν στη Μόσχα σχετικά με το σχέδιο στις 2 Δεκεμβρίου.

«Εάν γίνουν σχετικές τροποποιήσεις, θα έχουμε πολύ έντονες αντιρρήσεις, επειδή έχουμε περιγράψει τη θέση μας με μεγάλη σαφήνεια και οι ΗΠΑ φαίνεται να την έχουν κατανοήσει», δήλωσε ο Ουσάκοφ σε προηχογραφημένες δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση την Κυριακή. «Θα υπάρχουν διατάξεις που είναι εντελώς απαράδεκτες για εμάς, συμπεριλαμβανομένων των εδαφικών ζητημάτων».

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάζουν επίσης συνομιλίες για την Ουκρανία στη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες σήμερα Δευτέρα. Η επικεφαλής των εξωτερικών υποθέσεων της Ένωσης, Κάγια Κάλλας, παραδέχτηκε στους δημοσιογράφους ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά ένα δάνειο αποζημίωσης προς την Ουκρανία, το οποίο θα εξασφαλίζεται από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του ρωσικού κράτους, γίνονται όλο και πιο δύσκολες.

Η Τράπεζα της Ρωσίας κατέθεσε αγωγή στη Μόσχα ζητώντας 18,2 τρισεκατομμύρια ρούβλια (229 δισεκατομμύρια δολάρια) από την Euroclear, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία ειδήσεων Tass που μετέδωσε την είδηση σήμερα Δευτέρα.

Η Κάλλας δήλωσε ότι αν η ένταξη στην ΝΑΤΟ είναι αδύνατη για την Ουκρανία, «τότε πρέπει να δούμε ποιες είναι οι απτές εγγυήσεις ασφάλειας».

«Δεν μπορούν να είναι χαρτιά ή υποσχέσεις, πρέπει να είναι πραγματικά στρατεύματα, πραγματικές δυνατότητες, ώστε η Ουκρανία να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της», δήλωσε η Κάλλας. «Πρέπει να καταλάβουμε ότι το Ντονμπάς δεν είναι ο τελικός στόχος του Πούτιν».