Δύσκολο να αξιοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, παραδέχεται η Κάλας

Η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέσω δανείου που βασίζεται σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας φαίνεται πλέον «ολοένα και πιο δύσκολη», ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη.

Η προειδοποίηση του Κάλας σχετικά με τη στενωπό προς την εξασφάλιση συμφωνίας για τα ακινητοποιημένα δισεκατομμύρια της Ρωσίας συμπίπτει με τη συγκέντρωση Ευρωπαίων ηγετών στο Βερολίνο προκειμένου να προσπαθήσουν να επηρεάσουν τη μορφή μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, σε συζητήσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ηγέτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, επιμένουν ότι η χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας είναι η μόνη αξιόπιστη μέθοδος για να διατηρήσει η Ευρώπη οικονομικά ζωντανή την Ουκρανία από το επόμενο έτος, μεταδίδει το Politico.

Ωστόσο, ενόψει της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες, αυξάνονται οι φόβοι ότι η προσπάθεια θα μπορούσε να εκτροχιαστεί από την αντίθεση κρατών μελών της ΕΕ που δέχονται πιέσεις τόσο από τη Ρωσία όσο και από τις ΗΠΑ.

Ενώ ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ έχει αναφερθεί σε απειλές από τη Ρωσία σε περίπτωση που οι Βρυξέλλες κατάσχουν τα περιουσιακά στοιχεία -και η Μόσχα έχει ήδη λάβει μέτρα για να μηνύσει τη βελγική τράπεζα όπου φυλάσσεται το μεγαλύτερο μέρος των μετρητών-, δύο ανώτεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που εμπλέκονται στην προσπάθεια δανεισμού δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ πιέζουν επίσης τα κράτη της ΕΕ να αντιταχθούν στο σχέδιο.

«Οι Αμερικανοί όχι μόνο απαιτούν από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη που η Ρωσία δεν κατάφερε να καταλάβει, αλλά πιέζουν επίσης αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να μη δώσουν στην Ουκρανία δάνειο αποζημιώσεων ύψους 210 δισεκατομμυρίων ευρώ», δήλωσε ένας από τους ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με διαρροή προσχέδιου ειρηνευτικού σχεδίου ΗΠΑ-Ρωσίας, η Ουάσιγκτον σκοπεύει να κατευθύνει μέρος των πόρων σε προσπάθειες ανοικοδόμησης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, και οι ίδιοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν εγκαταλείψει τη βασική τους αντίθεση στη χρήση των πόρων από την Ευρώπη για να βοηθηθεί η Ουκρανία.

Ο Μερτς έχει ήδη επιμείνει ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία δεν πρέπει να δώσουν οικονομικό πλεονέκτημα στην Αμερική.

Μιλώντας καθ' οδόν προς τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες, η Κάλας έκανε λόγο για «σημαντική πίεση απ' όλες τις πλευρές» σχετικά με το δάνειο επανορθώσεων, το οποίο χαρακτήρισε ως την «πιο αξιόπιστη επιλογή» προκειμένου να επιβιώσει οικονομικά το Κίεβο από το επόμενο έτος.

«Εργαζόμαστε πάνω σ' αυτό [το δάνειο αποζημίωσης]. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί και είναι ολοένα και πιο δύσκολο, αλλά κάνουμε τη δουλειά και έχουμε ακόμα μερικές μέρες», είπε.

Το Βέλγιο αντιτίθεται εδώ και καιρό στη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για να βοηθήσει την Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την ειρηνευτική διαδικασία και θα εξέθετε τις Βρυξέλλες σε νομικά αντίποινα από τη Ρωσία.

Τις τελευταίες ημέρες, η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Μάλτα τάχθηκαν κατά του σχεδίου, ενώ η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους. Το Σαββατοκύριακο, ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις τάχθηκε κατά του δανείου, λέγοντας ότι η Πράγα δεν θα παράσχει καμία οικονομική εγγύηση για να υποστηρίξει το Βέλγιο.

Η ΕΕ δεν χρειάζεται ομόφωνη υποστήριξη για να αξιοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την απόφαση της περασμένης εβδομάδας να χρησιμοποιήσει έκτακτες εξουσίες για να ακινητοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία επ' αόριστον. Ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία θα μπορούσε να περάσει ακόμη κι αντιταχθούν και οι επτά προαναφερθείσες χώρες, δεδομένου ότι η μειοψηφία αρνησικυρίας απαιτεί το 35% του πληθυσμού της ΕΕ.

Αλλά η Κάλας είπε ότι «δεν θα ήταν εύκολο» να παρακαμφθεί το Βέλγιο, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται στη χώρα. «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να συμφωνήσουν με ό,τι κάνουμε».

Οι απειλές κατά του Βελγίου φαίνεται να αυξάνονται. Ερευνα των EU Observer, Humo, De Morgen και Dossier Center ανέφερε ότι η Valérie Urbain, διευθύνουσα σύμβουλος της Euroclear, έχει δεχθεί απειλές και εκφοβισμό από Γάλλο τραπεζίτη που προσβλέπει στη Ρωσία και συνδέεται με την Euroclear, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να προσλάβει ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας.