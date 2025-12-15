Απότομη πτώση για το Bitcoin κάτω από τα $87.000

Η τιμή του Bitcoin κατέρρευσε ξαφνικά κάτω από τα 87.000 δολάρια τη Δευτέρα, εξαλείφοντας σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια σε long θέσεις την τελευταία ώρα, σύμφωνα με δεδομένα από τις CoinGecko και Coinglass.

Ειδικότερα, η τιμή του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος σε όρους κεφαλαιοποίησης υποχώρησε έως και 2% στα 86.865 δολάρια.

Απώλειες 2% καταγράφει και το Ethereum στα 3.000 δολάρια.

Πτώση πάνω από 2,5% σημειώνουν και τα Solana, XRP και Cardano.