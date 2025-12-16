Ισημερινός: Δεκαπέντε κρατούμενοι βρέθηκαν νεκροί σε φυλακή

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τα αίτια του θανάτου των κρατουμένων θα διερευνηθούν από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Τα θύματα δεν έφεραν ενδείξεις βίας.

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 00:02

Η σωφρονιστική υπηρεσία του Ισημερινού έκανε γνωστό σήμερα ότι 15 κρατούμενοι βρέθηκαν νεκροί από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή μέσα στη φυλακή Λιτοράλ του Γουαγιακίλ.

Τα αίτια του θανάτου των κρατουμένων θα διερευνηθούν από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Τα θύματα δεν έφεραν ενδείξεις βίας.

Συγγενείς άλλων κρατουμένων στην Πενιτενσιάρια δελ Λιτοράλ ανέφεραν τις προηγούμενες ημέρες ότι στη φυλακή είχε ξεσπάσει επιδημία φυματίωσης. Η κυβέρνηση ωστόσο διαψεύδει αυτούς τους ισχυρισμούς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

