Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι έπληξε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στη Ρωσία

Σε ανακοίνωση του το γενικό επιτελείο του στρατού αναφέρει ότι εκρήξεις σημειώθηκαν στη μονάδα του Αστραχάν.

Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι έπληξε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στη Ρωσία

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 18:25

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στην νότια ρωσική πόλη Αστραχάν και μία μονάδα παραγωγής καυσίμων για πυραύλους στην περιοχή του Ροστόφ.

Σε ανακοίνωση του το γενικό επιτελείο του στρατού αναφέρει ότι εκρήξεις σημειώθηκαν στη μονάδα του Αστραχάν.

Ο επικεφαλής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι πιλότοι του έπληξαν την μονάδα Κάμενσκι που παράγει μεταξύ άλλων καύσιμα για τους πυραύλους τύπου Iskander και Kindzhal.

