ΛΔ Κονγκό: Πρώην πολέμαρχος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 30 ετών για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ο κονγκολέζος πρώην πολέμαρχος Ροζέ Λουμπάλα καταδικάστηκε σήμερα στο Παρίσι σε κάθειρξη 30 ετών για συνενοχή σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τα οποία διαπράχθηκαν από μαχητές του την περίοδο 2002-2003 στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Κακουργιοδικείο του Παρισιού δίκασε τον 67χρονο Λουμπάλα επικαλούμενο την αρχή της οικουμενικής δικαιοδοσίας για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο Ροζέ Λουμπάλα, ο οποίος έχει προθεσμία δέκα ημερών για να ασκήσει έφεση, αρνήθηκε να παραστεί στη δίκη. Παρουσιάστηκε μόνο για να ακούσει την ετυμηγορία, παραμένοντας απαθής.

Τρεις πολέμαρχοι έχουν ήδη καταδικαστεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που μαίνονται εδώ και τρεις δεκαετίες στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό. Κανείς όμως δεν είχε καταδικαστεί μέχρι σήμερα από εθνικό δικαστήριο για αυτές τις θηριωδίες, όπως επισημαίνουν μη κυβερνητικές οργανώσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ