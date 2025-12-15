Γουίλιαμς (Fed): Σε καλύτερο σημείο η νομισματική πολιτική

H νομισματική πολιτική βρίσκεται σε καλό σημείο ενόψει του επόμενου έτους μετά τη μείωση των επιτοκίων της περασμένης εβδομάδας, εν μέσω αυξημένων κινδύνων για την απασχόληση και σχετικά μικρότερων κινδύνων όσον αφορά τον πληθωρισμό, δήλωσε ο αξιωματούχος της Fed Τζον Γουίλιαμς.

«Η νομισματική πολιτική είναι απολύτως προσανατολισμένη στην εξισορρόπηση αυτών των κινδύνων. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Επιτροπή έχει μετακινήσει τη μετρίως περιοριστική στάση της νομισματικής πολιτικής προς ένα ουδέτερο επίπεδο», δήλωσε τη Δευτέρα ο Γουίλιαμς, σε προετοιμασμένες δηλώσεις στο Νιου Τζέρσεϊ. «Με αυτές τις ενέργειες, η νομισματική πολιτική είναι καλά τοποθετημένη καθώς κατευθυνόμαστε προς το 2026» πρόσθεσε.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Γουίλιαμς δήλωσε ότι η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί το επόμενο έτος περίπου στο 2,25%, από το 1,5% που προβλέπεται για το 2025, χάρη στη στήριξη της δημοσιονομικής πολιτικής, τις «ευνοϊκές χρηματοοικονομικές συνθήκες» και τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Πρόσθεσε ότι αναμένει επίσης ο πληθωρισμός να υποχωρήσει ελαφρώς κάτω από το 2,5% το επόμενο έτος, πριν φτάσει στον στόχο του 2% της Fed το 2027.