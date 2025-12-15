#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωπαίοι ηγέτες: Καμία εδαφική παραχώρηση χωρίς τη βούληση του ουκρανικού λαού

Σε κοινή ανακοίνωση οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Δέσμευση για ειρηνευτική δύναμη υπό ευρωπαϊκή ηγεσία. Στήριξη στην ενταξιακή πορεία της χώρας.

Ευρωπαίοι ηγέτες: Καμία εδαφική παραχώρηση χωρίς τη βούληση του ουκρανικού λαού

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 21:23

Αποφάσεις σχετικά με ενδεχόμενες εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας μπορούν να ληφθούν μόνο από τον λαό της Ουκρανίας και μόνο αφού τεθούν σε εφαρμογή ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας, δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε κοινή ανακοίνωση μετά τη συνάντησή τους για ειρηνευτικές συνομιλίες στο Βερολίνο τη Δευτέρα.

Μεταξύ των εγγυήσεων ασφάλειας που συμφωνήθηκαν τη Δευτέρα περιλαμβάνεται μια δύναμη υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, αποτελούμενη από συνεισφορές πρόθυμων κρατών, η οποία θα συνδράμει «στη διασφάλιση του ουκρανικού εναέριου χώρου και στη στήριξη ασφαλέστερων θαλάσσιων μεταφορών, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων εντός της Ουκρανίας» αναφέρεται στην ανακοίνωση. 

Όπως αναφέρει το ανακοινωθέν, στις εγγυήσεις περιλαμβάνεται και μηχανισμός παρακολούθησης και επαλήθευσης της κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, με διεθνή συμμετοχή.

Παράλληλα, προβλέπεται νομικά δεσμευτική υποχρέωση, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες κάθε χώρας, για τη λήψη μέτρων αποκατάστασης της ειρήνης και της ασφάλειας σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης.

Τα μέτρα αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση ένοπλης δύναμης, παροχή πληροφοριών και υλικοτεχνικής υποστήριξης, καθώς και οικονομικές και διπλωματικές ενέργειες.

Οι δεσμεύσεις επεκτείνονται επίσης στην επένδυση για τη μελλοντική ευημερία της Ουκρανίας, με διάθεση σημαντικών πόρων για την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αποζημίωσης από τη Ρωσία για τις ζημιές που προκάλεσε.

Τέλος, οι ηγέτες επαναβεβαιώνουν τη σθεναρή στήριξή τους στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Κομισιόν εξετάζει άρση της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης

Ο μύθος της ενωμένης και «αυτόνομης» Ευρώπης

Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να αποχωρήσει από το Ντονμπάς

Μελόνι: Η πολιτική ασφαλείας του Τραμπ θέλει να αφυπνίσει την Ευρώπη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο