Ευρωπαίοι ηγέτες: Καμία εδαφική παραχώρηση χωρίς τη βούληση του ουκρανικού λαού

Αποφάσεις σχετικά με ενδεχόμενες εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας μπορούν να ληφθούν μόνο από τον λαό της Ουκρανίας και μόνο αφού τεθούν σε εφαρμογή ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας, δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε κοινή ανακοίνωση μετά τη συνάντησή τους για ειρηνευτικές συνομιλίες στο Βερολίνο τη Δευτέρα.

Μεταξύ των εγγυήσεων ασφάλειας που συμφωνήθηκαν τη Δευτέρα περιλαμβάνεται μια δύναμη υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, αποτελούμενη από συνεισφορές πρόθυμων κρατών, η οποία θα συνδράμει «στη διασφάλιση του ουκρανικού εναέριου χώρου και στη στήριξη ασφαλέστερων θαλάσσιων μεταφορών, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων εντός της Ουκρανίας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει το ανακοινωθέν, στις εγγυήσεις περιλαμβάνεται και μηχανισμός παρακολούθησης και επαλήθευσης της κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, με διεθνή συμμετοχή.

Παράλληλα, προβλέπεται νομικά δεσμευτική υποχρέωση, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες κάθε χώρας, για τη λήψη μέτρων αποκατάστασης της ειρήνης και της ασφάλειας σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης.

Τα μέτρα αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση ένοπλης δύναμης, παροχή πληροφοριών και υλικοτεχνικής υποστήριξης, καθώς και οικονομικές και διπλωματικές ενέργειες.

Οι δεσμεύσεις επεκτείνονται επίσης στην επένδυση για τη μελλοντική ευημερία της Ουκρανίας, με διάθεση σημαντικών πόρων για την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αποζημίωσης από τη Ρωσία για τις ζημιές που προκάλεσε.

Τέλος, οι ηγέτες επαναβεβαιώνουν τη σθεναρή στήριξή τους στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.